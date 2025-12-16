Субмарина, вероятно, не подлежит восстановлению. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.

О чем говорится в отчете?

Аналитики отмечают, что это первый в истории случай поражения субмарины с помощью беспилотного подводного аппарата.

По данным СБУ, подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" (Kilo по классификации НАТО) была оснащена четырьмя пусковыми установками ракет "Калибр" и, вероятно, получила критические повреждения.

В ISW отмечают, что Россия активно использует подводные лодки этого класса для ракетных ударов по Украине, прежде всего по Одесской области. Поэтому атака в районе Новороссийска, вероятно, имела целью уменьшить эти способности врага.

Кроме того, удар демонстрирует дальнейшее развитие и модернизацию украинских беспилотных технологий, которые позволяют поражать российские военные объекты на дистанциях, ранее считавшихся для России безопасными.

Спутниковые снимки Planet Labs за 5 декабря зафиксировали по меньшей мере две подводные лодки класса Kilo на военно-морской базе в Новороссийске.



Спутниковый снимок Planet Labs от 5 декабря / ISW, Planet Labs

Данные NASA FIRMS от 15 декабря подтвердили наличие очагов пожаров вблизи базы.



Очаг пожара в районе российской военной базы в Новороссийске / NASA FIRMS

В то же время командование Черноморского флота России отрицает уничтожение или повреждение субмарины, заявив, что ни один корабль или экипаж якобы не пострадал.

Что известно о поражении подводной лодки?