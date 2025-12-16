Субмарина, вероятно, не подлежит восстановлению. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.
Смотрите также В результате удара по подводной лодке "Варшавянка" погибли 14 моряков, – росСМИ
О чем говорится в отчете?
Аналитики отмечают, что это первый в истории случай поражения субмарины с помощью беспилотного подводного аппарата.
По данным СБУ, подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" (Kilo по классификации НАТО) была оснащена четырьмя пусковыми установками ракет "Калибр" и, вероятно, получила критические повреждения.
В ISW отмечают, что Россия активно использует подводные лодки этого класса для ракетных ударов по Украине, прежде всего по Одесской области. Поэтому атака в районе Новороссийска, вероятно, имела целью уменьшить эти способности врага.
Кроме того, удар демонстрирует дальнейшее развитие и модернизацию украинских беспилотных технологий, которые позволяют поражать российские военные объекты на дистанциях, ранее считавшихся для России безопасными.
Спутниковые снимки Planet Labs за 5 декабря зафиксировали по меньшей мере две подводные лодки класса Kilo на военно-морской базе в Новороссийске.
Спутниковый снимок Planet Labs от 5 декабря / ISW, Planet Labs
Данные NASA FIRMS от 15 декабря подтвердили наличие очагов пожаров вблизи базы.
Очаг пожара в районе российской военной базы в Новороссийске / NASA FIRMS
В то же время командование Черноморского флота России отрицает уничтожение или повреждение субмарины, заявив, что ни один корабль или экипаж якобы не пострадал.
Что известно о поражении подводной лодки?
В понедельник, 15 декабря, стало известно, что подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Стоимость единицы оценивается в около 500 миллионов долларов, учитывая подорожание ее строительства в связи с санкциями.