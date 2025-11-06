Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що до кінця року в Москві можуть початися блекаути.

Чи може Україна "вимкнути" Москву?

Росіяни вже говорять про можливі блекаути на своїй території. Сили оборони України розпочали системну, планову роботу за чітким алгоритмом.

"Є вісім технологічних коридорів – лінії електропередач 500 і 750 кВ та газові труби для газогенераторів у Москві. Їх можна дістати й вивести з ладу", – пояснив Світан.

Орел – це південний коридор, Володимир – східний. До Володимира долітають дрони, а до Орла, ймовірно, вже ракета "Нептун" зі збільшеною дальністю – близько 400 кілометрів.

У російському інформполі вже з’являються повідомлення: готуйтеся до блекауту. Причому не лише в Орлі, Володимирі, Бєлгороді, Курську чи Брянську.

Готуватися повинні й москвичі. Основна мета – саме метрополія, яка загребла під себе десятки колоній у вигляді республік і намагається захопити Україну. Тут вони зламають собі зуби. У Москві можна вимкнути все енергоспоживання, як світло в лазні,

– наголосив військовий експерт.

Проте ППО в самій Москві розміщене досить щільно, однак по периметру енергетична система менш захищена.

На думку полковника запасу, до Нового року блекаути можуть початися в окремих районах Москви.

Що відомо про атаки на енергосистему Росії?