Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Які наслідки атаки дронів на Росію?

Внаслідок нічної атаки, згідно з оприлюдненою інформацією, вдалося уразити п'ять підстанцій у районі міста Грязі, розташованого у Липецькій області Росії, загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер.

Зазначається, що операцію здійснили "Птахи" 1-го окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Одна з підстанцій, ймовірно напругою 500 кіловольтів, була уражена спільно з бійцями Сил спеціальних операцій.

Хробаки, памʼятаємо: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". Блекаут – то не страшно,

– написав "Мадяр".

Також Роберт Бровді констатував, що інші українські "сили глибинного ураження" успішно відпрацювали "по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах", і наголосив на дефіциті палива у Росії.

Що відомо про нічні удари по об'єктах росіян?