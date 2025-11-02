Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+. Дрони фіксували над містами ще з вечора.

До теми "Спічкі, фонарікі, свєчки": очільник СБС "Мадяр" анонсував блекаут у Росії

Де відбулися атаки по російських енергооб'єктах?

Із 23:16 1 листопада під атакою дронів був Алчевськ, що розташований на ТОТ Луганщини. Безпілотники масовано атакували місто, влучивши у місцеву підстанцію. Одразу ж після вибухів місцеві жителі повідомили, що є влучання в енергооб'єкт. Унаслідок цього Алчевськ залишився без світла.

Дрони атакували окупований Алчевськ: дивіться відео

Також БпЛА долетіли до населеного пункту Грязі, що в Липецькій області. Там було уражено підстанцію "Липецька", яка приймає електроенергію дуже високої напруги та передає її споживачам. Після атаки дронів в населеному пункті були проблеми зі світлом.

У регіоні БпЛА також могли вдарити по тяговій підстанції ПС "Усмань".

Липецька область під атакою невідомих БпЛА: відео

Уночі безпілотники атакували в Орлі місцеву теплоелектроцентраль. У мережі показали відео, на якому чути звуки прольоту невідомих дронів.

Дрони пролітали над Орловською областю: кадри із соцмереж

Росіяни бідкаються через атаку дронів на Орел: відео

У Курській області вибухи лунали також через атаку безпілотників по енергооб'єктах Желєзногорська. Місцева підстанція припинила роботу після гучних вибухів, а в місті частково пропала електрика.

Пожежа в Курській області 2 листопада
Пожежа на підстанції в Желєзногорську / Фото Exilenova+

Що відомо про останні атаки дронів на Росію?

  • Російське міноборони повідомило, що протягом минулої ночі їхні засоби ППО нібито знищили та перехопили 164 "українські безпілотники". Дрони бачили одразу над 11 областями та над морем.

  • Безпілотники атакували місто Туапсе, уразивши морський нафтовий термінал "Роснєфті". Там спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", що належить місцевому нафтопереробному заводу.

  • 31 жовтня ГУР підірвало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області. Внаслідок цієї атаки об'єкт повністю виведений з ладу.