Про це пише 24 Канал із посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

Що уразили дрони в Туапсе?

Моніторингові ресурси зазначили, що внаслідок атаки спалахнули глибоководні причали "Роснафти" 1А і 1Б для завантаження нафтопродуктів на танкер.

Дрони атакували Туапсе: дивіться фото свідків

Одне з влучань було по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами. Друге – по нафтоналивному пірсу.

Зверніть увагу! Глибоководний причал ввели в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до 7 мільйонів тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.

В оперативному штабі заявили, що внаслідок падіння уламків БпЛА на нафтоналивний танкер постраждала палубна надбудова, а екіпаж танкера евакуювали. На судні сталася пожежа.

Також пошкоджень зазнали будівлі та інфраструктура термінала.

Що було відомо про атаку на Росію раніше?