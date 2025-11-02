Про це пише 24 Канал із посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.
Дивіться також Скоро можуть бути гарні новини з Криму, – Братчук
Що уразили дрони в Туапсе?
Моніторингові ресурси зазначили, що внаслідок атаки спалахнули глибоководні причали "Роснафти" 1А і 1Б для завантаження нафтопродуктів на танкер.
Дрони атакували Туапсе: дивіться фото свідків
Одне з влучань було по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами. Друге – по нафтоналивному пірсу.
Зверніть увагу! Глибоководний причал ввели в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до 7 мільйонів тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.
В оперативному штабі заявили, що внаслідок падіння уламків БпЛА на нафтоналивний танкер постраждала палубна надбудова, а екіпаж танкера евакуювали. На судні сталася пожежа.
Також пошкоджень зазнали будівлі та інфраструктура термінала.
Що було відомо про атаку на Росію раніше?
У ніч проти 2 листопада безпілотники атакували місто Туапсе, уразивши морський нафтовий термінал "Роснафти".
За попередньою інформацією, внаслідок атаки спалахнув глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе" (причали № 1А та № 1Б), він є "нафтопірсом" Туапсинського НПЗ біля берега.
Незадовго до цього місцеві повідомляли про велику кількість вибухів. Пізніше оперативний штаб регіону підтвердив атаку і заявив, що "пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням".