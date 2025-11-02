Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Які наслідки атаки в Туапсе?
У Туапсе внаслідок атаки спалахнули причали "Роснефти" для навантаження нафтопродуктів. Ураження підтверджують також супутникові знімки.
Можливо, горить і танкер,
– йдеться в повідомленні.
За даними моніторингової групи, влучання сталося в центральну вантажну естакаду, що є основним вузлом перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами.
Зазначається також, що два дні тому причали нафтового термінала в Туапсе були порожні.
Під ударом були причали нафтового термінала / Фото: "Кримський вітер"
Як повідомляє "Кримський вітер", в порту Туапсе біля нафтового термінала, ймовірно, було уражено ліберійський танкер.
Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) під прапором Ліберії перебуває в порту Туапсе з 28 жовтня, періодично вмикаючи та вимикаючи транспондер і переміщуючись в акваторії. Відомо, що цієї ночі танкер був пришвартований біля нафтового термінала "Роснефти", який опинився під ударом.
Танкер CHAI, ймовірно, входить до тіньового флоту Росії,
– додали автори "Кримського вітру".
Дрони атакували низку регіонів: останні новини
У ніч проти 2 листопада Росія зазнала масованої атаки на військові та стратегічні об'єкти. За даними Міноборони ворога, протиповітряна оборона нібито знищила або знешкодила 164 безпілотники.
У Курській, Луганській і Липецькій областях дрони уразили енергетичну інфраструктуру. Тим часом в Орлі, ймовірно, повторно вдарили по місцевій ТЕЦ.
Також під час атаки тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден вводили в аеропортах у Пензі, Казані, Оренбурзі, Ульяновську та Самарі.