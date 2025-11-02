Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Какие последствия атаки в Туапсе?
В Туапсе в результате атаки вспыхнули причалы "Роснефти" для погрузки нефтепродуктов. Поражение подтверждают также спутниковые снимки.
Возможно, горит и танкер,
– говорится в сообщении.
По данным мониторинговой группы, попадание произошло в центральную грузовую эстакаду, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами.
Отмечается также, что два дня назад причалы нефтяного терминала в Туапсе были пустыми.
Под ударом были причалы нефтяного терминала / Фото: "Крымский ветер"
Как сообщает "Крымский ветер", в порту Туапсе возле нефтяного терминала, вероятно, был поражен либерийский танкер.
Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) под флагом Либерии находится в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь в акватории. Известно, что этой ночью танкер был пришвартован возле нефтяного терминала "Роснефти", который оказался под ударом.
Танкер CHAI, вероятно, входит в теневой флот России,
– добавили авторы "Крымского ветра".
В ночь на 2 ноября Россия подверглась массированной атаке на военные и стратегические объекты. По данным Минобороны врага, противовоздушная оборона якобы уничтожила или обезвредила 164 беспилотника.
В Курской, Луганской и Липецкой областях дроны поразили энергетическую инфраструктуру. Тем временем в Орле, вероятно, повторно ударили по местной ТЭЦ.
Также во время атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах в Пензе, Казани, Оренбурге, Ульяновске и Самаре.