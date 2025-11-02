Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Какие последствия атаки в Туапсе?

В Туапсе в результате атаки вспыхнули причалы "Роснефти" для погрузки нефтепродуктов. Поражение подтверждают также спутниковые снимки.

Возможно, горит и танкер,

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, попадание произошло в центральную грузовую эстакаду, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами.

Отмечается также, что два дня назад причалы нефтяного терминала в Туапсе были пустыми.

Под ударом были причалы нефтяного терминала / Фото: "Крымский ветер"

Как сообщает "Крымский ветер", в порту Туапсе возле нефтяного терминала, вероятно, был поражен либерийский танкер.

Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) под флагом Либерии находится в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь в акватории. Известно, что этой ночью танкер был пришвартован возле нефтяного терминала "Роснефти", который оказался под ударом.

Танкер CHAI, вероятно, входит в теневой флот России,

– добавили авторы "Крымского ветра".

