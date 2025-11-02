Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны России.

Смотрите также Битва за Покровск и "хлопок" под Москвой: хронология 1347 дня войны

Что в России говорят об атаке дронов?

По данным Минобороны врага, противовоздушная оборона якобы уничтожила или обезвредила 164 беспилотника во время атаки. Дроны заметили в таких регионах:

39 – над акваторией Черного моря,

32 – над территорией Краснодарского края,

26 – над территорией оккупированного Крыма,

20 – над территорией Брянской области,

9 – над территорией Волгоградской области,

9 – над территорией Ростовской области,

9 – над территорией Орловской области,

6 – над территорией Липецкой области,

5 – над территорией Воронежской области,

3 – над акваторией Азовского моря,

2 – над территорией Белгородской области,

2 – над территорией Курской области,

2 – над территорией Тульской области.

В Курской, Луганской и Липецкой областях дроны поразили энергетическую инфраструктуру. Морской нефтяной терминал атаковали в Туапсе, а в Орле, вероятно, повторно ударили по местной ТЭЦ.

Также во время атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах в Пензе, Казани, Оренбурге, Ульяновске и Самаре. Вечером 1 ноября ограничения применили в Сочи и Краснодаре.

Какие последствия атаки БпЛА на объекты России?