Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны России.
Смотрите также Битва за Покровск и "хлопок" под Москвой: хронология 1347 дня войны
Что в России говорят об атаке дронов?
По данным Минобороны врага, противовоздушная оборона якобы уничтожила или обезвредила 164 беспилотника во время атаки. Дроны заметили в таких регионах:
- 39 – над акваторией Черного моря,
- 32 – над территорией Краснодарского края,
- 26 – над территорией оккупированного Крыма,
- 20 – над территорией Брянской области,
- 9 – над территорией Волгоградской области,
- 9 – над территорией Ростовской области,
- 9 – над территорией Орловской области,
- 6 – над территорией Липецкой области,
- 5 – над территорией Воронежской области,
- 3 – над акваторией Азовского моря,
- 2 – над территорией Белгородской области,
- 2 – над территорией Курской области,
- 2 – над территорией Тульской области.
В Курской, Луганской и Липецкой областях дроны поразили энергетическую инфраструктуру. Морской нефтяной терминал атаковали в Туапсе, а в Орле, вероятно, повторно ударили по местной ТЭЦ.
Также во время атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах в Пензе, Казани, Оренбурге, Ульяновске и Самаре. Вечером 1 ноября ограничения применили в Сочи и Краснодаре.
Какие последствия атаки БпЛА на объекты России?
Дроны атаковали энергообъекты в Алчевске на оккупированной Луганщине, оставив город без света. Также БпЛА долетели до населенного пункта Грязи, что в Липецкой области. Там была поражена подстанция "Липецкая", которая принимает электроэнергию очень высокого напряжения и передает ее потребителям. После атаки дронов в населенном пункте были проблемы со светом.
Взрывы слышали в Курской области. Предполагают, что произошло попадание в местную подстанцию. Громко было и в Орле.
В Туапсе Краснодарского края беспилотники атаковали глубоководные причалы "Роснефти". Одно из попаданий было по центральной грузовой эстакаде, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Второе – по нефтеналивному пирсу.