Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.
Что поразили дроны в Туапсе?
Мониторинговые ресурсы отметили, что в результате атаки вспыхнули глубоководные причалы "Роснефти" 1А и 1Б для загрузки нефтепродуктов на танкер.
Дроны атаковали Туапсе: смотрите фото свидетелей
Одно из попаданий было по центральной грузовой эстакаде, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Второе – по нефтеналивному пирсу.
Обратите внимание! Глубоководный причал ввели в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до 7 миллионов тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.
В оперативном штабе заявили, что в результате падения обломков БпЛА на нефтеналивной танкер пострадала палубная надстройка, а экипаж танкера эвакуировали. На судне произошел пожар.
Также повреждения получили здания и инфраструктура терминала.
Что было известно об атаке на Россию ранее?
В ночь на 2 ноября беспилотники атаковали город Туапсе, поразив морской нефтяной терминал "Роснефти".
По предварительной информации, в результате атаки вспыхнул глубоководный причальный комплекс ООО "РН-Морской терминал Туапсе" (причалы № 1А и № 1Б), он является "нефтепирсом" Туапсинского НПЗ у берега.
Незадолго до этого местные сообщали о большом количестве взрывов. Позже оперативный штаб региона подтвердил атаку и заявил, что "повреждена портовая инфраструктура с последующим возгоранием".