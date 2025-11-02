Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

Что поразили дроны в Туапсе?

Мониторинговые ресурсы отметили, что в результате атаки вспыхнули глубоководные причалы "Роснефти" 1А и 1Б для загрузки нефтепродуктов на танкер.

Дроны атаковали Туапсе: смотрите фото свидетелей

Одно из попаданий было по центральной грузовой эстакаде, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Второе – по нефтеналивному пирсу.

Обратите внимание! Глубоководный причал ввели в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до 7 миллионов тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

В оперативном штабе заявили, что в результате падения обломков БпЛА на нефтеналивной танкер пострадала палубная надстройка, а экипаж танкера эвакуировали. На судне произошел пожар.

Также повреждения получили здания и инфраструктура терминала.

