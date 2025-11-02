Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Росії.
Що в Росії кажуть про атаку дронів?
За даними Міноборони ворога, протиповітряна оборона нібито знищила або знешкодила 164 безпілотники під час атаки. Дрони помітили в таких регіонах:
- 39 – над акваторією Чорного моря,
- 32 – над територією Краснодарського краю,
- 26 – над територією окупованого Криму,
- 20 – над територією Брянської області,
- 9 – над територією Волгоградської області,
- 9 – над територією Ростовської області,
- 9 – над територією Орловської області,
- 6 – над територією Липецької області,
- 5 – над територією Воронезької області,
- 3 – над акваторією Азовського моря,
- 2 – над територією Бєлгородської області,
- 2 – над територією Курської області,
- 2 – над територією Тульської області.
У Курській, Луганській і Липецькій областях дрони уразили енергетичну інфраструктуру. Морський нафтовий термінал атакували в Туапсе, а в Орлі, ймовірно, повторно вдарили по місцевій ТЕЦ.
Також під час атаки тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден вводили в аеропортах у Пензі, Казані, Оренбурзі, Ульяновську та Самарі. Увечері 1 листопада обмеження застосували в Сочі та Краснодарі.
Які наслідки атаки БпЛА на об'єкти Росії?
Дрони атакували енергооб'єкти в Алчевську на окупованій Луганщині, залишивши місто без світла. Також БпЛА долетіли до населеного пункту Грязі, що в Липецькій області. Там було уражено підстанцію "Липецька", яка приймає електроенергію дуже високої напруги та передає її споживачам. Після атаки дронів в населеному пункті були проблеми зі світлом.
Вибухи чули у Курській області. Припускають, що відбулося влучання у місцеву підстанцію. Гучно було й в Орлі.
У Туапсе Краснодарського краю безпілотники атакували глибоководні причали "Роснафти". Одне з влучань було по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами. Друге – по нафтоналивному пірсу.