Подекуди ж діють екстрені відключення. Інформацію про те, де саме довелося застосувати обмеження зібрав 24 Канал, посилаючись на повідомлення від місцевих обленерго.

У яких областях аварійні відключення та що це означає?

Обмеження ввели на Хмельниччині. В обленерго зауважили, що окрім графіка погодинних відключень, додатково запроваджено графік аварійних відключень.

Зауважте! Попередити заздалегідь про запровадження ГАВ неможливо. Ці обмеження застосовуються виключно для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.

Подібна ситуація спіткала й мешканців Черкаської області. Там з 13:10 теж застосовані графіки аварійних відключень. Водночас продовжують діяти й погодинні відключення.

За розпорядженням Укренерго, застосування графіків аварійних відключень не оминуло й Миколаївщину.

Водночас у Чернігівській області застосовано 5 черг Графіка аварійних відключень (ГАВ) одночасно.

В місцевому обленерго нагадали, що ГАВ діє до окремого розпорядження НЕК "Укренерго".

А на Сумщині обмеження стосуватимуться 1 – 5 черг споживачів. У Житомирській області також діятимуть аварійні відключення електроенергії.

Водночас аварійні графіки відключень з 13:00 діють і в Тернопільській області. Там, попри це й надалі актуальні графіки погодинних відключень.

Де застосували екстрені вимкнення?

У Чернівецькій області застосували екстрені відключення електрики, через це графіки не діють.

За даними ДТЕК, екстрені відключення стосуються також Дніпропетровщини та Одещини.

Зверніть увагу! Під час екстрених відключень графіки не діють.

