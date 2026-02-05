Яку допомогу надає Швеція?

Гроші передбачені на підтримку енергетичного сектору країни, про що йдеться на сайті шведського уряду.

Читайте також "Заважала" впертість Франції: на яких умовах Україна отримає 90 мільярдів євро від ЄС

Міністр міжнародної допомоги та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса заявив, що Україна перебуває в надзвичайному стані. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишають мільйони українців без електроенергії, тепла й води тоді, коли температура сягає близько мінус 20 градусів.

Українці демонструють неймовірну стійкість, але повсякденне життя є надзвичайно важким, і населенню дуже складно. Саме тому ми зараз мобілізуємо зусилля на підтримку України,

– сказав Беньямін Дуса.

Допомога спрямовується на найнагальніші потреби країни в енергогенерації та ремонті зруйнованої інфраструктури. Вона також має на меті зміцнення енергопостачання в середньо- та довгостроковій перспективі.

Із загальної суми в один мільярд:

шведських крон 600 мільйонів буде спрямовано до Ukraine Energy Support Fund;

400 мільйонів – до Програми розвитку ООН (UNDP).

Зверніть увагу! Завдяки цій підтримці Україна зможе отримати різні види енергетичного обладнання, зокрема генератори, тепловентилятори та запасні частини.

Зокрема У 2026 році цивільна допомога Україні становитиме щонайменше 10 мільярдів шведських крон. Це буде найбільший щорічний обсяг допомоги одній країні за всю історію. Про це пише шведський суспільний мовник SVT.

За даними уряду, з моменту початку вторгнення Росією в Україну у лютому 2022 року Швеція надала Києву загалом 114 мільярдів шведських крон допомоги. Понад 24 мільярди з них – це цивільна підтримка.

Зауважте! Решта – це військова допомога, зокрема у вигляді зброї, систем озброєння та боєприпасів.

Що ще відомо про допомогу від Швеції?