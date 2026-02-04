Що розповів Сибіга про війну Кремля проти України?

Зокрема це відображається на економіці, про що міністр написав у соцмережі Х.

Читайте також Російська металургія на межі: бізнес просить у Кремля допомоги

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Росія не перемагає у війні проти України. Насправді ця війна є провалом для Москви.

Згідно зі словами Сибіги, російська економіка увійшла в глибоку рецесію. Сукупний бюджетний дефіцит російських регіонів у 2025 році сягнув рекордних 21 мільярда доларів. Це у вісім разів більше, ніж у 2023 році.

Також Москва не може зупинити падіння виробництва у 12 ключових галузях. Натомість вона підвищує податки. Торік у Росії закрилося на 15% більше підприємств, а ще 10% – перебувають на межі закриття.

Недостатньо продумане бюджетне планування Росії призведе до ще більших бюджетних розривів,

– написав Андрій Сибіга.

Розбіжність між цифрами Міністерства фінансів Росії та реальністю означатиме щонайменше на 25 мільярдів доларів менші нафтові надходження до російського бюджету у 2026 році.

Україна ж посилює кампанію глибоких ударів по законних військових цілях на території Росії. А у 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на 15 мільярдів доларів.

І ця кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона прийшла – до Росії. І це справедливо,

– заявив Сибіга.

Зауважте! Він додав, що для Путіна ситуація лише погіршуватиметься – як на полі бою, так і в економіці. А додатковий санкційний тиск, зокрема проти "тіньового флоту" Росії та енергетичного сектору є критично важливими.

Зокрема російська економіка слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише The Washington Post.

Видобувна нафтова галузь Росії скочується у справжню кризу. А санкції проти Кремля лише прискорять цей процес.

Але ще до нових обмежень, російська економіка рухалася до рецесії. Проблема полягає зокрема у політиці Центробанку.

Що ще слід знати про стан російської економіки?