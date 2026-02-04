Що відомо про витрати Росії на війну?

Про це свідчать дані аналізу, який оприлюднила Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

Читайте також Путін не знає, що робити: яка проблема серйозно загострилась у Росії через війну

Російське тлумачення "оборонних витрат" значно відрізняється від визначення НАТО,
– зазначили у розвідці Німеччини.

Масштабний аналіз бюджетних даних показав, що реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж офіційно заявлялося. До задекларованих витрат не включалися, зокрема;

  • будівельні проєкти Міністерства оборони;
  • ІТ-проєкти військових;
  • соціальні виплати для військовослужбовців.

У 2025 році військові витрати становили:

  1. приблизно половину загального бюджету;
  2. близько 10% російської економіки.

Зауважте! Наголошується, що ці кошти використовуються не лише для війни проти України, а й для додаткового нарощування та розширення військових спроможностей – зокрема поблизу східного флангу НАТО.

Водночас Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Володимир Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. У цьому бюджеті майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.

Такий бюджет є рекордом із часів СРСР. Ба більше, це прямий сигнал, що мир у плани Москви на найближчий рік не входять.

Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,
– пояснили у ЦПД.

Зверніть увагу! Цьогорічний бюджет демонструє, що пріоритетом для Росії залишається саме затяжна війна проти України.

Що ще слід знати про вплив війну на економіку Росії?

  • Бюджетні витрати у Росії цьогоріч можуть перевищити заплановані, якщо знадобляться додаткові кошти на фінансування війни. Російська влада наразі шукає 1,2 трильйона рублів, аби збалансувати бюджет. Однак ситуація з бюджетом може погіршитися на тлі нових цін на нафту та західних санкцій.
  • Навіть завершення війни в Україні не допоможе Росії. Річ у тім, що скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть лише поглибити економічну кризу.