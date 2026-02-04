Що відомо про витрати Росії на війну?
Про це свідчать дані аналізу, який оприлюднила Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).
Російське тлумачення "оборонних витрат" значно відрізняється від визначення НАТО,
– зазначили у розвідці Німеччини.
Масштабний аналіз бюджетних даних показав, що реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж офіційно заявлялося. До задекларованих витрат не включалися, зокрема;
- будівельні проєкти Міністерства оборони;
- ІТ-проєкти військових;
- соціальні виплати для військовослужбовців.
У 2025 році військові витрати становили:
- приблизно половину загального бюджету;
- близько 10% російської економіки.
Зауважте! Наголошується, що ці кошти використовуються не лише для війни проти України, а й для додаткового нарощування та розширення військових спроможностей – зокрема поблизу східного флангу НАТО.
Водночас Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що Володимир Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. У цьому бюджеті майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.
Такий бюджет є рекордом із часів СРСР. Ба більше, це прямий сигнал, що мир у плани Москви на найближчий рік не входять.
Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,
– пояснили у ЦПД.
Зверніть увагу! Цьогорічний бюджет демонструє, що пріоритетом для Росії залишається саме затяжна війна проти України.
Що ще слід знати про вплив війну на економіку Росії?
- Бюджетні витрати у Росії цьогоріч можуть перевищити заплановані, якщо знадобляться додаткові кошти на фінансування війни. Російська влада наразі шукає 1,2 трильйона рублів, аби збалансувати бюджет. Однак ситуація з бюджетом може погіршитися на тлі нових цін на нафту та західних санкцій.
- Навіть завершення війни в Україні не допоможе Росії. Річ у тім, що скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть лише поглибити економічну кризу.