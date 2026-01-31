Діра у 2 трильйони: військова скарбниця Путіна "тане" на тлі мирних переговорів

Чому скорочується бюджет Росії?
Російські посадовці занепокоєні, що бюджетні витрати цього року знову перевищать заплановані, якщо знадобляться додаткові вливання у війну, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Росія на межі колапсу: чи стане падіння цін на нафту вирішальним ударом для економіки
Наразі влада Росії, за даними джерел, гарячково шукає нові джерела доходу у розмірі 1,2 трильйона рублів (приблизно 16 мільярдів доларів), щоб збалансувати бюджет.
Необхідно знайти ще 0,5% ВВП – додатково до вже запланованого дефіциту у 1,6% ВВП.
Економічний тиск зростає паралельно з контактами між представниками Росії та США щодо можливого завершення повномасштабного вторгнення, розпочатого у 2022 році,
– пише видання.
Водночас на Росію значно тиснуть санкції США, які змушують нафтові компанії продавати сировину з великими знижками. Через них та зміцнення рубля бюджетна ситуація може погіршитися ще більше:
- Бюджет на 2026 рік розраховували виходячи з ціни нафти Urals у 59 доларів за барель та курсу 92,2 рубля за долар.
- Проте зараз нафта торгується по 55 доларів за барель, а рубль зміцнився до 75 за долар.
Аналітики прогнозують, Путін не дорахується майже 2,2 трильйона рублів нафтогазових доходів, які фінансують війну, якщо ці показники збережуться.
Зауважте! Попри величезну "діру" в бюджеті й посилення кризи в економіці, російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності завершувати війну і відмовлятися від своїх територіальних претензій в Україні.
Який дефіцит у бюджеті Росії?
У 2025 році в російському бюджеті зафіксували рекордний дефіцит з часів пандемії. Як йдеться у звіті Міністерства фінансів Росії, доходи виявилися нижчими за видатки на 5,645 трильйона рублів
- "Дірка" зросла у 1,6 раза в порівнянні з 2024 роком – тоді дефіцит становив 3,471 трильйона рублів.
- У відносному вимірі Росія втратила 2,6% ВВП – це найвищий показник з 2020 року.
Особливо відчутно обвалилися нафтогазові доходи під тиском західних санкцій:
- надходження скоротилися на 24% – до 8,393 трильйона рублів.
Важливо! Росія майже вичерпала ресурси для латання "дірок" в бюджеті. Раніше вона використовувала для цього Фонд національного добробуту, який на початку війни мав близько 130 мільярдів доларів. Нині ж він практично спорожнів.
Яка ситуація в економіці Росії?
Намагаючись закрити бюджетні діри, російська влада пішла на різке посилення податкового тиску. Уряд розраховував таким чином отримати додатково близько 3,6 трильйона рублів. Зокрема, було підвищено податок на прибуток, змінено систему оподаткування доходів фізичних осіб, а також збільшено мита й акцизи.
Втім, очікуваного ефекту ці кроки не дали. Реальні надходження до бюджету зросли лише на 575 мільярдів рублів, а з урахуванням інфляції доходи взагалі почали скорочуватися. Фіскальне посилення не компенсувало втрат від падіння економічної активності та санкційного тиску.
Економіка Росії дедалі ближче підходить до рецесії, і це визнають навіть експерти, пов’язані з провладними структурами. За нинішньої динаміки спад із великою ймовірністю може розпочатися ще до липня 2026 року.