Почему сокращается бюджет России?

Российские чиновники обеспокоены, что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированные, если понадобятся дополнительные вливания в войну, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас власти России, по данным источников, лихорадочно ищут новые источники дохода в размере 1,2 триллиона рублей (примерно 16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать бюджет.

Необходимо найти еще 0,5% ВВП – дополнительно к уже запланированному дефициту в 1,6% ВВП.

Экономическое давление растет параллельно с контактами между представителями России и США относительно возможного завершения полномасштабного вторжения, начатого в 2022 году,

– пишет издание.

В то же время на Россию значительно давят санкции США, которые заставляют нефтяные компании продавать сырье с большими скидками. Из-за них и укрепления рубля бюджетная ситуация может ухудшиться еще больше:

Бюджет на 2026 год рассчитывали исходя из цены нефти Urals в 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар.

Однако сейчас нефть торгуется по 55 долларов за баррель, а рубль укрепился до 75 за доллар.

Аналитики прогнозируют, Путин не досчитается почти 2,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, которые финансируют войну, если эти показатели сохранятся.

Заметьте! Несмотря на огромную "дыру" в бюджете и усиление кризиса в экономике, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности завершать войну и отказываться от своих территориальных претензий в Украине.

Какой дефицит в бюджете России?

В 2025 году в российском бюджете зафиксировали рекордный дефицит со времен пандемии. Как говорится в отчете Министерства финансов России, доходы оказались ниже расходов на 5,645 триллиона рублей