Дыра в 2 триллиона: военная казна Путина "тает" на фоне мирных переговоров

Почему сокращается бюджет России?
Российские чиновники обеспокоены, что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированные, если понадобятся дополнительные вливания в войну, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Россия на грани коллапса: станет ли падение цен на нефть решающим ударом для экономики
Сейчас власти России, по данным источников, лихорадочно ищут новые источники дохода в размере 1,2 триллиона рублей (примерно 16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать бюджет.
Необходимо найти еще 0,5% ВВП – дополнительно к уже запланированному дефициту в 1,6% ВВП.
Экономическое давление растет параллельно с контактами между представителями России и США относительно возможного завершения полномасштабного вторжения, начатого в 2022 году,
– пишет издание.
В то же время на Россию значительно давят санкции США, которые заставляют нефтяные компании продавать сырье с большими скидками. Из-за них и укрепления рубля бюджетная ситуация может ухудшиться еще больше:
- Бюджет на 2026 год рассчитывали исходя из цены нефти Urals в 59 долларов за баррель и курса 92,2 рубля за доллар.
- Однако сейчас нефть торгуется по 55 долларов за баррель, а рубль укрепился до 75 за доллар.
Аналитики прогнозируют, Путин не досчитается почти 2,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, которые финансируют войну, если эти показатели сохранятся.
Заметьте! Несмотря на огромную "дыру" в бюджете и усиление кризиса в экономике, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности завершать войну и отказываться от своих территориальных претензий в Украине.
Какой дефицит в бюджете России?
В 2025 году в российском бюджете зафиксировали рекордный дефицит со времен пандемии. Как говорится в отчете Министерства финансов России, доходы оказались ниже расходов на 5,645 триллиона рублей
- "Дыра" выросла в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом – тогда дефицит составлял 3,471 триллиона рублей.
- В относительном измерении Россия потеряла 2,6% ВВП – это самый высокий показатель с 2020 года.
Особенно ощутимо обвалились нефтегазовые доходы под давлением западных санкций:
- поступления сократились на 24% – до 8,393 триллиона рублей.
Важно! Россия почти исчерпала ресурсы для латания "дыр" в бюджете. Ранее она использовала для этого Фонд национального благосостояния, который в начале войны имел около 130 миллиардов долларов. Сейчас же он практически опустел.
Какова ситуация в экономике России?
Пытаясь закрыть бюджетные дыры, российские власти пошли на резкое усиление налогового давления. Правительство рассчитывало таким образом получить дополнительно около 3,6 триллиона рублей. В частности, был повышен налог на прибыль, изменена система налогообложения доходов физических лиц, а также увеличены пошлины и акцизы.
Впрочем, ожидаемого эффекта эти шаги не дали. Реальные поступления в бюджет выросли лишь на 575 миллиардов рублей, а с учетом инфляции доходы вообще начали сокращаться. Фискальное усиление не компенсировало потерь от падения экономической активности и санкционного давления.
Экономика России все ближе подходит к рецессии, и это признают даже эксперты, связанные с провластными структурами. При нынешней динамике спад с большой вероятностью может начаться еще до июля 2026 года.