Все это для того, чтобы иметь четкий срок службы. Об этом сообщил партизанское движение "Атеш".

Почему россияне ведутся на схему?

О коррупционной схеме узнал агент движения, служащий в одном из подразделений рядом с "Ахматом". По его данным, командование спецподразделения напрямую продает военным переводы из других частей.

Расценки за такую "услугу" стартуют от 500 тысяч рублей. Цена может вырасти, в зависимости от того, как далеко от передовой будет служить оккупант. Агент рассказал, что в последние месяцы сумма заметно выросла из-за значительных потерь россиян. Однако они платят для четкого срока службы.

Люди платят, чтобы вырваться из своих частей. Там контракт – это приговор без срока. А здесь заплатил – и через несколько лет ты уже свободен,

– объяснил агент "Атеш".

По данным партизан, к коррупционной схеме причастно командование спецотряда "Ахмата" на всех уровнях, в частности его командир Апти Алаудинов.

Потери оккупантов на войне растут

СБС и СБУ ударили по российским подразделениям на временно оккупированной части Донецкой области. Под прицелом был учебный центр одного из полков спецназначения "Север-Ахмат" имени Ахмата Кадырова. В результате успешной операции "Снег Ахмата" бойцы ликвидировали 65 курсантов и начальника.

Также Служба безопасности атаковала штаб ФСБ и зенитный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной территории Херсонщины. Благодаря операции удалось ликвидировать сотни российских военных, однако точное число не назвали.

К тому же министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель ВСУ – нейтрализовать 200 оккупантов на каждый квадратный метр продвижения.