Все це для того, щоб мати чіткий термін служби. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Чому росіяни ведуться на схему?

Про корупційну схему дізнався агент руху, що служить в одному з підрозділів поруч із "Ахматом". За його даними, командування спецпідрозділу напряму продає військовим переведення з інших частин.

Розцінки за таку "послугу" стартують від 500 тисяч рублів. Ціна може зрости, залежно від того, як далеко від передової служитиме окупант. Агент розповів, що останніми місяцями сума помітно зросла через значні втрати росіян. Однак вони платять задля чіткого терміну служби.

Люди платять, аби вирватися зі своїх частин. Там контракт – це вирок без терміну. А тут заплатив – і за кілька років ти вже вільний,

– пояснив агент "Атеш".

За даними партизан, до корупційної схеми причетне командування спецзагону "Ахмата" на усіх рівнях, зокрема його командир Апті Алаудінов.

Втрати окупантів на війні зростають

СБС та СБУ вдарили по російських підрозділах на тимчасово окупованій частині Донеччини. Під прицілом був навчальний центр одного з полків спецпризначення "Север-Ахмат" імені Ахмата Кадирова. У результаті успішної операції "Сніг Ахмату" бійці ліквідували 65 курсантів і начальника.

Також Служба безпеки атакувала штаб ФСБ і зенітний комплекс "Панцир-С1" на окупованій території Херсонщини. Завдяки операції вдалось ліквідувати сотні російських військови, проте точне число не назвали.

До того ж міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що стратегічна мета ЗСУ – нейтралізувати 200 окупантів на кожен квадратний метр просування.