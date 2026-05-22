Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на звіт Агентства військової розвідки США.

Читайте також Російський аналог Starlink: українські кіберспеціалісти пробралися в систему "Гонец"

Як термінали Starlink вплинули на фронт?

У звіті зазначається, що цей контрнаступ став першим територіальним здобутком України з 2023 року. За оцінкою американської розвідки, російські військові можливості були "тимчасово, але суттєво ослаблені" після відключення терміналів.

Відомо, що російські війська використовували Starlink для координації пересування військ і ударів безпілотниками – особливо це стосувалося районів, де зв'язок "був ненадійним або легко глушився". У лютому цього року Україна домоглася деактивації тисяч терміналів.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявляв, що втрата Starlink стала для російських військ "не просто проблемою, а катастрофою" – управління військами обвалилось, а штурмові операції в багатьох районах зупинились.

Цікаво! Сергій "Флеш" Бескрестнов також розповів, що відключення Starlink суттєво завадило Росії реалізувати плани з масового використання безпілотних катерів (БЕК) у Чорному морі. Ще навесні 2025 року кілька російських підприємств почали серійне виробництво БЕК, а влітку проводили масштабні випробування та навчання. Однак згодом головною проблемою для ворога стало саме управління та передача сигналу після відключення Starlink.

Варто зазначити, що Starlink офіційно не доступний для російської армії. Попри це, ще в 2024 році з'явилися повідомлення, що російські військові придбали ці пристрої та використовували для доступу до інтернету.

У лютому компанія SpaceX окремо опублікувала інструкції щодо офіційної реєстрації терміналів Starlink для подальшого використання, а Ілон Маск закликав українських користувачів дотримуватися цих правил.

Окупанти також зіткнулися з додатковими проблемами у сфері комунікацій після обмежень Кремля щодо месенджера Telegram, яким активно користувалися військові на фронті.

Чи знайшли росіяни заміну Starlink?

Замість Starlink росіяни використовують нові термінали "Спринт-030". Йдеться про переносний термінал супутникового інтернету, який працює через спеціальний геостаціонарний супутник зв'язку. Це дозволяє використовувати антени діаметром близько 30 сантиметрів замість стандартних 90 сантиметрів.

Цікаво, що "Спринт-030" також гарантовано працює із ще однією серією російських телекомунікаційних супутників – "Экспресс". Цей супутник був створений на замовлення російського уряду європейською компанією Airbus на платформі Eurostar-3000.

Він був запущений на геостаціонарну орбіту 19 березня 2015 року та увійшов у супутникове угрупування державної російської "ФГУП "Космическая связь".