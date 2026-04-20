Про це повідомили InformNapalm. Важливо, що ці події відбулися не зараз, а протягом 2023 – 2025 років. Тобто операція тривала декілька років.

Що відомо про систему "Гонец" і українську операцію проти неї?

Україна провела CYBINT-операцію, тобто пов'язану з кібернетичною розвідкою. Участь взяли кіберфахівці зі складу 256 Кіберштурмової дивізії, аналітичної групи Ukrainian Militant та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Отриману інформацію передавали Силам оборони, а потім витримали довгу паузу, щоб убезпечити всі операції.

InformNapalm опублікували частину здобутих документів, щоб підтвердити злам системи.

Супутникова система (СС) "Гонец" наразі позиціонується в Росії як власний "аналог Starlink" та в перспективі заявлено, що російські фахівці планують встановлювати термінали на БпЛА. Проте наразі за своїми технічними характеристиками та можливостями він суттєво відрізняється від американської системи. СС "Гонец" є багаторічною спробою росіян створити власну низькоорбітальну систему зв'язку, але за якістю послуг вона значно поступається американському Starlink,

– ідеться в статті.

Кумедно, але джерелами одного з численних витоків СС "Гонец" стали топменеджери та IT-спеціалісти. Тобто ті, хто відповідає за кібербезпеку. Серед них заступник генерального директора Олексій Лабзін, який обслуговує ІТ-інфраструктуру, та головний спеціаліст служби криптографічного захисту інформації "СС "Гонец" Володимир Катаєв, який раніше працював на посаді старшого інженера у секретній військовій частині 46179 (12 Головне управління міністерства оборони Росії, яке відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку Російської Федерації).

Внутрішні документи російських військових / Фото InformNapalm

Цікаво! В 2016 році, коли "Гонец" презентували тодішньому президентові Дмитру Медведєву, ішлося, що супутникова система "Гонец-Д1М" призначена для надання послуг зв'язку у будь-якій точці Землі. А "особливо потрібна в районах, де немає покриття стільникової мережі". Система працює завдяки угрупованню низькоорбітальних космічних апаратів зв'язку "Гонец-М".

"Гонец" входить до інфраструктури космічної галузі Росії і працює у кооперації з держкорпорацією "Роскосмос". Також підприємство бере участь у роботі космічної системи ретрансляції "Луч", яка забезпечує передачу даних з ракет-носіїв та космічних апаратів.

Наземна частина системи складається з кількох регіональних станцій, розміщених у Москві, Желєзногорську, Южно-Сахалінську, Мурманську, Ростові-на-Дону, Норильську й Анадирі.



Де розміщені станції "Гонец" / Фото InformNapalm

Загалом InformNapalm зробили висновок: "Навіть структури, інтегровані у військово-промисловий комплекс та пов'язані з космічною галуззю, залишаються вразливими через застаріле програмне забезпечення, централізовану архітектуру та людський фактор".

І це зайве підтвердження того, що українські кіберспеціалісти здатні дістати ворога будь-де.

