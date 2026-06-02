Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук закликала громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Яку заяву зробила посадовиця?

Світлана Онищук звернулася до мешканців області з важливим попередженням щодо безпекової ситуації. За її словами, за даними розвідки, цієї ночі існує висока ймовірність нового масованого удару Росії по території України.

Посадовиця закликала громадян уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

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Бережіть себе і своїх близьких, бо життя – найбільша цінність,

– підкреслила Світлана Онищук.

Наразі офіційних повідомлень від Повітряних сил щодо підготовки конкретної атаки не надходило, однак українців традиційно закликають оперативно реагувати на будь-які сигнали про повітряну небезпеку та стежити за повідомленнями офіційних джерел.

Про що попереджав Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив, що Росія може здійснити чергову масштабну атаку по території України вже в ніч проти наступної доби. За його словами, відповідні дані надходять від розвідки, яка фіксує підготовку ворога до нових ударів.

Президент вкотре закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та негайно прямувати до укриттів після оголошення повітряної тривоги. Він підкреслив, що саме своєчасна реакція часто рятує життя під час російських атак.

За інформацією моніторингових ресурсів, противник може готувати масштабне застосування ударних безпілотників протягом ночі. Зокрема, повідомляється про ризик запуску великої кількості дронів-камікадзе та імітаційних безпілотників для перевантаження української протиповітряної оборони.

Водночас станом на вечір стратегічна авіація Росії активності не проявляла. Однак у західних регіонах країни-агресора, за даними спостерігачів, перебувають до чотирьох літаків Ту-95МС, які залишаються у готовності до можливого вильоту. Також зазначається, що рівень балістичної загрози залишається високим. Натомість активності російського флоту станом на цей момент не зафіксовано.

Українські сили оборони продовжують моніторити ситуацію та відстежувати можливі дії противника. Громадян закликають стежити лише за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.