Одними з перших на місця влучань прибували патрульні. Разом із рятувальниками та медиками вони допомагали постраждалим. Про це повідомили у поліції.

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Що відбувалося у перші хвилини після атаки на Київ?

Упродовж ночі росіяни безупинно гатили по Києву балістикою, крилатими ракетами і безпілотниками. На кадрах, оприлюдених поліцією, чути серію вибухів, а також видно сильну пожежу, що утворилася на місці прильоту.

На відео також можна побачити, як патрульні допомагають чоловіку, який не може встати через уламок у нозі.

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Також поліцейські обходили пошкоджену внаслідок атаки багатоповерхівку, шукаючи потерпілих. Вони закликали людей виходити надвір, адже у будинку небезпечно тхнуло газом.

Перші хвилини після масованого обстрілу Києва: дивіться на відео

Нагадаємо, що внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків у столиці пошкоджено низку багатоповерхових будинків, дві АЗС, поліклініку, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі.

Російський удар по Києву забрав життя 7 людей. Серед них – 29-річна жінка, яка разом із дітьми бігла до укриття. Її 3-річного сина госпіталізували з пораненнями.

Зауважимо, що під час обстрілу столиці у метро перебували понад 41 000 людей, з яких майже 4 500 – діти. Це найбільший показник за останні роки.