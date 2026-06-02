У Київському метрополітені заявили про рекордну кількість містян, які цієї ночі знайшли прихисток на станціях метро.

Скільки людей ховалися від обстрілу у метро Києва?

2 червня під час масованого обстрілу міста на станціях столичного метро перебували понад 41 000 людей, з яких майже 4 500 – діти.

Це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки,

– повідомили у столичному метрополітені.

Там нагадали, що під час тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.

Усі охочі залишитися на ніч, мають прийти на станцію до її закриття на вхід. Також вони повинні повідомити працівників та поліцію про те, що планують тут ночувати.

Окрім того, у метрополітені звернули увагу на те, що під час тривалих повітряних тривог на станціях метро одночасно укриваються десятки тисяч людей. У таких випадках важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших.

Простір на платформах обмежений, тому його потрібно використовувати так, щоб місця вистачило всім. Там закликали не приносити до укриттів великі речі, які можуть заважати переміщенню людей.

Також у підземці наголосили, що евакуаційні проходи мають залишатися вільними, адже у разі надзвичайної ситуації це необхідно для швидкого та безпечного виходу людей.

За словами представників метро, намети можуть ускладнювати доступ до таких шляхів.

Крім того, у метрополітені зазначили, що під час повітряних тривог на центральних станціях зазвичай менше людей, тому радять, за можливості, користуватися саме ними.

Нагадаємо, що після масованої атаки кияни, які ночували в метро, почали масово скаржитися у соцмережах на переповнені станції та нестачу місць в укриттях. Частина людей обурювалися через великі намети, які займають багато простору, через що іншим складніше розміститися.

Також користувачі пишуть, що через велику кількість людей на станціях було важко знайти місце для відпочинку. Деякі скаржилися на задуху, дискомфорт і тривогу та закликали владу покращити умови перебування в укриттях під час тривалих повітряних атак.