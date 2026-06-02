Масована атака 2 червня показала, які об'єкти Росія обрала для подальших ударів. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з главою ГУР Олегом Іващенком.

По чому Росія битиме під час наступних масованих атак?

Президент заявив, що Росія розглядає українські компанії, які розробляють ракетні технології, як одну зі своїх головних цілей для майбутніх військових, політичних та інформаційних атак.

За його словами, особливе занепокоєння у Кремля викликає прогрес України у створенні власних балістичних ракет і розвитку виробництва систем захисту від таких ракет.

Зеленський наголосив, що Київ реагуватиме на ці загрози.

Нагадаємо, що Україна вже створює власну балістику. Так, взимку успішно пройшла випробування балістична ракета FP-7 з дальністю ураження до 200 кілометрів.

FP-7 базується на радянській ракеті 48Н6, але має модернізовані корпус, електроніку і паливо, а також використовує "гарячий" старт.

Окрім того, компанія Fire Point розробляє нову балістичну ракету FP-9 з дальністю 850 кілометрів для ураження цілей на території Росії.

Зауважимо також, що в Україні разом із кількома союзниками працюють над створенням альтернативи ЗРК Patriot для захисту від російської балістики.

До слова, у звіті міноборони Росії йдеться про те, що вночі під масованими ударами опинилися підприємства України, які випускають продукцію військового призначення, зокрема дрони і ракети.

Агресор запевняє, що у Дніпропетровській області уражено підприємство компанії Fire Point, яке випускало комплектуючі для ударних БПЛА великої дальності та ракетного озброєння, а також логістичний центр. У самій компанії тим часом жодних заяв щодо прильотів не робили.