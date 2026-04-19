Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. В ефірі телемарафону Володимир Зеленський визнав, що це "дуже серйозний пакет".
Водночас глава держави зауважив, що ці ракети Україна отримає нескоро. За словами президента, німці вже отримали ліцензії. Однак тепер потрібно, аби вони ще налагодили виробництво.
Отже, пояснив політик, питання дефіциту ракет для Patriot досі залишається актуальним.
Володимир Зеленський вважає, що у Європи повинна бути своя антибалістична система. Україна вже говорила про це з кількома державами. Робота у цьому напрямку триває.
Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему, щоб не залежити від Patriot. Це дуже складно, але реалістично,
– наголосив президент.
Яка в України ситуація з ППО?
Україна стикається з серйозним дефіцитом ракет до систем Patriot через затримки постачань, спричинені війною США проти Ірану.
В Україні почали застосовувати елементи приватної інноваційної системи протиповітряної оборони на основі дистанційно керованих кулеметів. У Харківській області приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", який летів зі швидкістю понад 400 кілометрів за годину.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія може збільшити кількість масованих атак до 7 на місяць.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що Росія менше покладається на ракети й більше – на дрони. Якщо у 2022 – 2023 роках запускали понад 100 ракет за раз, то тепер акцент змістився на масові атаки безпілотниками.