Водночас це не означає, що в Росії побільшало повітряних засобів для таких амбітних планів. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що змінюється в масованих обстрілах по Україні, чи очікувати зрештою збільшення кількості атак і чи зможе цьому протистояти Україна.

Цікаво також Рої дронів – вже не фантастика: як український стартап Swarmer випереджає росіян у перегонах технологій

Чи може Росія завдавати 7 масованих ударів на місяць?

Росія справді може збільшити кількість масованих атак по Україні, каже директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський. Такі плани ворога спрямовані насамперед на виснаження української протиповітряної оборони.

Нам потрібно забезпечувати засоби ППО ракетами та всім іншим, а зараз (зі збільшенням кількості атак, – 24 Канал) суттєво скорочується час на логістику й оснащення бойових груп. Так росіяни прагнуть виснажити і втомити нашу протиповітряну оборону, але у росіян нема ресурсів робити це довго,

– наголосив Храпчинський.

Зокрема, на початку 2026 року росіяни значно збільшили кількість балістичних ударів по Україні. Але за останній час їхнє застосування зменшилось. Здебільшого на це повпливали українські атаки на ключові заводи ворога. Серед них – атака по Воткінському заводу та підприємству Кремній-Ел.

Україні й надалі потрібно уражати виробничі спроможності Росії, аби не допустити збільшення масованих атак.

"Росіяни не мають чітких місць, куди хочуть влучити. У них є бажання атакувати дамби, наприклад у Києві, чи інші стратегічні об'єкти. Але їхнє головне завдання – виснаження і навантаження ППО. Що більше цивільних загине, що більше постраждає інфраструктура, то краще для Росії. Це методика терору", – підкреслив офіцер ПС у запасі.

Наразі за місяць росіяни масовано обстрілюють Україну 3 – 4 рази. Однак, якщо кількість атак справді зросте до 7 – це не означає, що кожен раз Росія зможе випускати по українських містах стандартну кількість цілей. Найімовірніше, вони просто розтягнуть вже наявну кількість засобів на більшу кількість атак.

Фактично, окупанти вже випробовують таку тактику: колись нічні атаки перетворились на цілодобові. Пізно ввечері росіяни запускають крилаті ракети, вночі – балістику та дрони, а вранці та вдень продовжують бити безпілотниками. З одного боку це психологічно тисне на цивільне населення, а з іншого – серйозно впливає на можливості протиповітряної оборони.

Чи здатна Україна протидіяти новій загрозі?

Теперішній кількості масованих атак по Україні – здебільшого вдається успішно протидіяти. Українські оборонці ефективно знищують крилаті ракети, подекуди відсоток збиття сягає 100%. Перехоплювати вдається і значну кількість запущених дронів.

Бачачи успіх ППО, Росія й хоче збільшити кількість масованих атак на місяць, аби протиповітряна оборона просто не могла впоратися, пояснив Анатолій Храпчинський.

Прильоти все одно будуть. Росіяни запускають по 40 ракет, по 20 ракет, це треба розуміти,

– наголосив Храпчинський.

Найбільшою складністю для України залишаються балістичні ракети через обмежену кількість систем Patriot та ще скрутнішу ситуацію з ракетами до них.

Зверніть увагу! Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході серйозно вплинув і на Україну, саме в питанні озброєння. І що довше триватиме загострення – то сильніше це відчуватиме Україна. Зеленський додав, що зараз найбільше не вистачає ракет до Patriot – дефіцит такий, що "гірше вже не може бути".

Як змінилися масовані удари по Україні?

Колишній працівник СБУ Іван Ступак зауважив, що масовані обстріли Росії тепер не настільки спираються на ракетну складову. Якщо у 2022 – 2023 роках за одну атаку по Україні могли випустити поза 100 ракет, зараз ракетна компонента суттєво зменшилась, однак натомість її компенсують дронами.

"Дронів у них багато. Вони розширюють "Алабугу", модернізують виробництва. Акцент змістився на дрони, і росіянам начхати – точні вони чи ні. По якій би цілі не прилетіло, для них це вже успіх", – зазначив Ступак.

Довідка. "Алабуга" – це особлива економічна зона, розташована у Татарстані. Там розташований і найбільший завод з виробництва "Шахедів". Кілька разів по ньому вже влучали українські дрони.

Росія справді постійно виготовляє нове озброєння – це стосується, як ракет, так і дронів. На жаль, каже експрацівник СБУ, заяви про те, що у Росії залишилось ракет "ще на 1 – 2 обстріли" давно у минулому. За різними даними, лише на місяць Москва може виготовити до 60 "Іскандерів". Однак українські сили працюють над тим, аби спроможностей для ударів у ворога було менше.

Минулого місяця Україна вгатила по підприємству "Кремній-Ел" – одному з найбільших заводів з виробництва електроніки для військових потреб. Крім того, Іран більше не постачає Росії військові товари. Будь-які запаси зрештою закінчуються. Нам потрібно зачекати до червня, щоб зрозуміти, чи справді у Росії є проблеми з комплектуючими і чи відобразиться на це кількості зброї, яку вони виробляють,

– наголосив Ступак.

Є ймовірність, що низка несприятливих факторів справді вплине на здатність Москви виготовляти нові дрони та ракети для ударів по Україні. Втім, потрібен час, аби сказати, чи справді різниця буде разючою.

Чи є у Росії можливість збільшити кількість атак по Україні: дивіться відео

Остання масована атака на Україну: головне