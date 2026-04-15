Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що їхні радіотехнічні засоби з 09:00 до 22:00 зафіксували 382 повітряні цілі, які запустила російська армія.

По Україні вдень і ввечері летіли:

20 крилатих ракет Х-101 з акваторії Каспійського моря,

1 крилата ракета "Іскандер-К" із Ростовської області, Росія.

361 БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші. Близько 200 з них були "Шахеди".

Дрони запускали з кількох напрямків в Росії, а також з ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей,

– уточнили військові.