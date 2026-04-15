Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю для німецького видання ZDF.

Які проблеми в України з ППО?

На думку Володимира Зеленського, загострення на Близькому Сході є війною всього світу та "викликом для всіх", оскільки негативні наслідки конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном вже відчутно вплинули на Україну.

Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї. У нас уже зараз такий дефіцит, гірше вже не може бути,

– сказав він.

За його словами, постачання ракет триває, однак відбувається повільніше, ніж потрібно. Попри заперечення Дональда Трампа, як каже Зеленський, Київ продовжує отримувати запити американців стосовно допомоги.

Президент припустив, що і надалі постачання зброї може скоротитися. Володимир Зеленський пояснив, що переорієнтація поставок зброї на інші напрямки є серйозною проблемою для України, зокрема для захисту.

"Якщо війна триватиме довше, зброї для України буде менше. Це критично, особливо для протиповітряної оборони", – зауважив він в інтерв'ю.

Крім вищезгаданого, він також запевнив у готовності України допомогти в розблокуванні Ормузької протоки, яка є стратегічно важливим шляхом, перекриття якого завдає серйозної шкоди глобальній економіці.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна має досвід подібних кампаній у Чорному морі, проте додав, що станом на сьогодні США не зверталися до Києва з подібним проханням для відновлення постачань нафти.

Які рішення шукають?

Реагуючи на наслідки нічної атаки, Володимир Зеленський у новому допису повідомив, що вдалося забезпечити додаткові внески Німеччини та Норвегії в програму PURL, яка дозволяє отримувати антибалістичні ракети.

"Також є домовленість із Німеччиною щодо ракет PAC-2 для нашої ППО і додаткових пускових для систем IRIS-Т. Є домовленість і з Норвегією щодо посилення нашої ППО", – ідеться у його публікації в телеграмі.

За його словами, наразі триває робота задля нових домовленостей й з іншими партнерами. Також працюють над виробництвом систем ППО, ракет до них та безпілотників разом із союзниками на території Європи.

"За результатами цього тижня ми забезпечимо Україні можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву", – наголосив український президент.

Що цьому передувало?