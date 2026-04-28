Відповідну заяву зробив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат під час інтерв'ю для Яніни Соколової.

Наскільки відчутним є дефіцит ракет для Patriot?

Українські військові ефективно застосовують системи Patriot, приділяючи значну увагу їхньому технічному обслуговуванню та підтриманню боєздатності навіть у бойових умовах.

За словами полковника, українські оператори вже мають високий рівень досвіду роботи з цими комплексами. Водночас Ігнат наголосив на проблемі нестачі ракет. Варто зауважити, що президент Зеленський також регулярно порушує питання поповнення запасів для ППО, особливо перехоплювачів балістичних цілей.

Зверніть увагу! Йдеться насамперед про ракети PAC-3, які вважаються найбільш ефективними для знищення балістичних загроз у складі систем Patriot. Ракети PAC-2 також використовуються, але переважно як звичайні зенітні засоби, хоча спочатку вони створювалися і для боротьби з балістикою.

Ігнат підкреслив, що саме PAC-3 є ключовим інструментом протидії таким цілям. Він нагадав, що за зимовий період противник випустив понад 700 ракет різних типів, серед яких були "Кинджали", "Іскандери", KN-23 та ракети С-400.

За три місяці зафіксовано близько 15 масованих атак, не враховуючи щоденні удари "Шахед". Це призвело до зниження запасів не лише для Patriot, а й для інших західних систем ППО, зокрема NASAMS та IRIS-T.

Полковник зазначив, що через це частина систем фактично працює в умовах обмеженого використання боєприпасів. Водночас Україна продовжує активно використовувати широкий спектр засобів протиповітряної оборони, але відчуває серйозний дефіцит ракет. За його словами, навіть системи, здатні збивати балістику, іноді змушені працювати з мінімальними запасами.

Окремо він додав, що українська влада веде активні переговори з партнерами щодо постачання ракет, зокрема через дипломатичні канали в різних країнах. Йдеться навіть про невеликі або точкові поставки, які все одно можуть суттєво посилити захист від масованих ракетних атак.

До слова, на тлі зростання дефіциту ракет українська компанія BlueBird Tech планує розробити сучасний зенітно-ракетний комплекс для перехоплення повітряних цілей, щоб частково замінити системи Patriot.

Що спричинило брак ракет для ППО?

Ракети для Patriot Україні передавали здебільшого американські партнери. Проте Штати поступово витрачають значну частину своїх запасів ракет для протиповітряної оборони.

За оцінками, під час приблизно семитижневого періоду бойових дій з Іраном було використано близько 45% високоточних боєприпасів, зокрема майже половину перехоплювачів для систем Patriot та щонайменше половину запасів для систем THAAD.

Це може посилити глобальний дефіцит цих комплексів і скоротити їхню доступність для інших країн, зокрема, України.

Водночас експерти нагадують, що для більшості повітряних цілей, які збиває українська ППО, використання Patriot не є обов'язковим. Як зазначав для 24 Каналу колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, ці системи найбільш ефективні саме проти балістичних ракет, тоді як інші загрози можуть перехоплюватися альтернативними засобами.