Соответствующее заявление сделал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат во время интервью для Янины Соколовой.

Насколько ощутим дефицит ракет для Patriot?

Украинские военные эффективно применяют системы Patriot, уделяя большое внимание их техническому обслуживанию и поддержанию боеспособности даже в боевых условиях.

По словам полковника, У украинских операторов уже высокий уровень опыта работы с этими комплексами. В то же время Игнат отметил проблему нехватки ракет. Следует заметить, что президент Зеленский также регулярно поднимает вопрос пополнения запасов для ПВО, особенно перехватчиков баллистических целей.

Обратите внимание! Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3., которые считаются наиболее эффективными для уничтожения баллистических угроз в составе систем Patriot. Ракеты PAC-2 также используются., но преимущественно как обычные зенитные средства, хотя поначалу они создавались и для борьбы с баллистикой.

Игнат подчеркнул, что именно PAC-3 является ключевым инструментом противодействия таким целям. Он напомнил, что за зимний период противник выпустил более 700 ракет разных типов, среди которых были "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и ракеты С-400.

За три месяца зафиксировано около 15 массированных атак, без учета ежедневных ударов "Шахед". Это привело к снижению запасов не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, в том числе NASAMS и IRIS-T.

Полковник указал, что поэтому часть систем фактически работает в условиях ограниченного использования боеприпасов. В то же время, Украина продолжает активно использовать широкий спектр средств противовоздушной обороны., но испытывает серьезный дефицит ракет. По его словам, даже системы, способны сбивать баллистику, иногда вынуждены работать с минимальными запасами.

Отдельно он добавил, что украинские власти ведут активные переговоры с партнерами по поставкам ракет, в частности, через дипломатические каналы в разных странах. Речь даже о небольших или точечных поставках., которые все равно могут существенно усилить защиту от массированных ракетных атак.

К слову, на фоне роста дефицита ракет украинская компания BlueBird Tech планирует разработать современный зенитно-ракетный комплекс для перехвата воздушных целей, чтобы частично заменить систему Patriot.

Что повлекло за собой нехватку ракет для ПВО?

Ракеты для Patriot Украине передавали в основном американские партнеры. Однако Штаты постепенно тратят значительную часть своих запасов ракет для противовоздушной обороны.

По оценкам, во время примерно семинедельного периода боевых действий с Ираном было использовано около 45% высокоточных боеприпасов, в частности, почти половина перехватчиков для систем Patriot и по меньшей мере половина запасов для систем THAAD.

Это может усугубить глобальный дефицит этих комплексов и сократить их доступность для других стран., в частности, Украины.

В то же время эксперты напоминают, что для большинства воздушных целей, которые сбивает украинская ПВО, использование Patriot не является обязательным. Как отмечал для 24 Канала бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, эти системы наиболее эффективны именно против баллистических ракет., в то время как другие угрозы могут перехватываться альтернативными средствами.