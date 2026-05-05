Особлива увага зосереджена на ракетах ППО Patriot, якими Україна відбиває російські атаки. Про це пише Foreign Policy.

Що відомо про постачання ракет до Patriot?

Один європейський дипломат, який поспілкувався із виданням анонімно, зазначив, що все залежатиме від ситуації навколо Ірану.

З квітня 2023 року Сполучені Штати передають Україні зенітні ракети Patriot, які призначені для виконання складного завдання – перехоплення балістичної ракети.

Однак у липні 2025 року адміністрація Трампа повністю припинила надавати ракети та натомість почала продавати їх країнам НАТО, які потім надають їх Україні за програмою PURL.

Речник Міністерства оборони США зауважив, що зброя, що продається в рамках PURL, постачається або безпосередньо з американських запасів, або є новою,

Але Україна регулярно скаржиться на нестачу ракет-перехоплювачів. Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначав у березні, що українській ППО потрібно до 2 000 ракет Patriot на рік.

При цьому Київ отримав лише 600 одиниць протягом чотирьох років, повідомив радник Зеленського у березні.

Зверніть увагу! За даними аналітика Ясіра Аталана, ефективність ракет під час відбиття атак впала на 25%, частково через російські адаптації. Темп може ще більше впасти, якщо США взагалі припинять постачання ракет.



Водночас адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що Україна демонструє надзвичайну ефективність у відбитті російських атак та поверненні окупованих територій, попри зменшення постачання озброєння від Заходу.

Що із запасами США?

З початку війни з Іраном 28 лютого Штати вже використали близько половини своїх запасів – приблизно 2 330 ракет Patriot.

Видання зазначає, що вони можуть використати їх ще більше. Адже Тегеран зберігає щонайменше половину своїх ракетних пускових установок. Це означає, що може знадобитися ще більше ракет Patriot, якщо бойові дії відновляться.

Як пише FP, що ще гірше для Києва, ракети також мають великий попит для потреб американських військових в інших місцях. Зокрема, йдеться про захист від потенційного вторгнення Китаю на Тайвань.

Водночас директор проєкту протиракетної оборони CSIS Том Карако вважає, що насправді США, ймовірно, вже не вистачає того, що їм потрібно.

Збільшення виробництва також не є простим виходом. Поточний термін постачання найновішого варіанту ракети Patriot, PAC-3 MSE, – близько 42 місяці від укладання контракту до поставки. А загалом США виробляють менше ніж 200 одиниць на рік.

Попри таку статистику, дипломат з країни-учасника PURL та ще один високопоставлений європейський дипломат запевнили, що США обіцяють передати зброю, вже оплачену за PURL.

Що буде потім, незрозуміло.

Досі немає великої впевненості щодо майбутніх пакетів PURL,

– цитує видання дипломата з країни-учасника PURL.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський підтвердив, що постачання антибалістичних ракет для України в межах програми PURL триватиме. А Марк Рютте підтвердив подальшу реалізацію програми.

Які сигнали Україні від США?

Посадовці адміністрації Трампа надіслали сигнали, які навряд чи обнадійливі для України, пише FP.

Зокрема, віцепрезидент Венс 14 квітня заявив, що припинення військової допомоги Україні було одним із дій Білого дому, яким він "найбільше пишається".

Наступного дня, виступаючи на зустрічі військових прихильників України, керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що Вашингтон "готовий продовжувати допомагати через такі ініціативи, як PURL, але ця підтримка не повинна залежати від значних внесків США".

Нагадаємо, що Штати призупиняли свою допомогу Україні в березні 2025 року. Знову її відновили у липні.

Зазначається, що Трамп також може розглядати PURL як форму важеля впливу на Україну. Він регулярно обговорював скорочення підтримки України через те, що Київ є "складним". Також погрожував зупинити програму, якщо Європа не приєднається до Штатів у протистоянні іранському контролю над Ормузькою протокою.

Окрім того, Трамп, схоже, насолоджується думкою, що європейці платять Сполученим Штатам за зброю, яка потрібна Україні, і часто згадував цю тему у своїх виступах у пресі.

Це змушує деяких європейських посадовців вважати, що Трамп навряд чи відмовиться від програми.

Я думаю, що президенту Трампу подобається PURL. Він придумав цю блискучу ідею, як змусити європейців платити за постачання американської зброї Україні,

– сказав високопоставлений європейський дипломат.

Які варіанти в України?

Наразі Україна розробляє свою контрбалістичну ракету. Її сподіваються розгорнути до кінця 2027 року.

До слова, Україна працює над розробкою аналога системи Patriot для збиття балістичних ракет. Це складний процес, який може зайняти багато років. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що проблема зі створенням такого ЗРК полягає в основній "фішці" ЗРК Patriot, а саме у складній технології "hit-to-kill" – пряме попадання ракети в ціль. На розробку ракети може піти щонайменше 8 років.

Також українська ППО може покладатися на систему протиракетної оборони європейського виробництва SAMP/T. Але темпи виробництва цих ракет оцінюються в 300 перехоплювачів або менше на рік. Це набагато менше, ніж 2 000, які, за словами Кубілюса, потрібні.

Зеленський раніше зазначав про брак й цих перехоплювачів і казав, що Patriot були ефективнішими.

Німеччина також виробляє ракети Patriot, які потенційно можуть постачатися Україні. У травні американський оборонний підрядник Raytheon уже оголосив про контракт на 3,7 мільярда доларів на початок виробництва старішого варіанту ракети PAC-2 Patriot для постачання в Україну. Є можливість постачати до кількох сотень ракет.

Але ці поставки займуть час і відбудуться протягом наступних 3 років. До того ж Patriot, вироблені в Німеччині, теж підпадають під дію Правил міжнародного обігу зброї США і потребують схвалення Вашингтона для експорту.

Водночас, як пише видання, стійкість України може бути рисою, на яку дехто в адміністрації США може не розраховувати.

Іноді, коли я розмовляю з американськими чиновниками, вони бачать Україну як державу, яка не змогла б прожити день чи два без міжнародної підтримки. Але я думаю, що Україна неодноразово доводила – на полі бою, політично, соціально… що це сила, з якою доводиться рахуватися,

– зазначив європейський посадовець.

Військова допомога: останні новини

Велика Британія планує приєднатися до позики ЄС. Це дозволить її оборонним компаніям постачати озброєння Україні. Ймовірно, Лондон покриватиме частину відсотків за кредитом, пропорційно до вартості укладених із Києвом контрактів.

Водночас відомо, що адміністрація Трампа не передбачила фінансування на військову допомогу Україні за програмою USAI у бюджеті на 2027 рік. Ця програма дозволяє Пентагону замовляти військову техніку для ЗСУ. У 2026 році на неї було передбачено 400 мільйонів доларів.

Попри складнощі, Україна разом із європейськими країнами 30 квітня запустила коаліцію Corpus. Партнери обмінюватимуться досвідом для покращення підходів до оборонних закупівель та логістики. Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, до ініціативи долучилися закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Надалі зустрічі будуть раз на пів року.