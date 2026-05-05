Яке важливе для України рішення оголосили?

Він заявив про бажання своєї країни приєднатися до позики на 90 мільярдів євро для України. У The Guardian розповіли, навіщо це Великій Британії, та як причетний Дональд Трамп.

Європейські лідери все більше стурбовані зменшенням інтересу Трампа до війни в Україні. Тож Стармер схвалює надання Києву великого фінансування – на тлі загострення відносин із США, особливо щодо військових питань.

Ба більше, Велика Британія планує долучитися до ініціативи, адже Європа повинна діяти оперативно, аби зміцнити власну оборону.

Вигоди від цього (участі Великої Британії у програмі ЄС із кредитування – 24 Канал) переважають витрати,

– наголосив прем'єр, згадавши також про створення нових робочих місць у країні.

Довідка: хоча затвердження кредиту на 90 мільярдів євро потребувало одноголосності, до фінансування приєдналися лише 24 з 27 країн-членів ЄС (Словаччина, Угорщина та Чехія відмовилися).

Якою буде участь Великої Британії?

Стармер і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже домовилися розпочати переговори щодо участі. Якщо Великій Британії вдасться приєднатися до кредитної програми, оборонні компанії країни зможуть постачати озброєння Києву.

Натомість Лондон зробить фінансовий внесок – до 400 мільйонів фунтів стерлінгів, які планують виділити з уже передбачених 3 мільярдів фунтів стерлінгів допомоги Україні.

Щоправда, в ЄС сподіваються на збільшення бюджетних вкладів Великої Британії – в обмін на ширший доступ до ринків, особливо після закликів Стармера до "глибшої економічної інтеграції".

Загалом від Лондона очікують виконання кількох умов, передає Reuters:

укладення з ЄС партнерства у сфері безпеки та оборони (такий договір вже підписали 19 травня 2025 року);

надання Україні значної фінансової та військової підтримки (Єврокомісія ще оцінить цей критерій);

покриття частини відсотків за кредитом – пропорційно до вартості укладених із Києвом контрактів.

Після підтвердження Великою Британією своєї зацікавленості в участі у кредиті на підтримку України Єврокомісія готова оперативно вжити відповідних необхідних заходів,

– заявив її речник.

Що ще відомо про 90 мільярдів євро?

Нагадаємо, Угорщина зняла своє вето на виділення коштів після запуску нафтопроводу "Дружба". Однак повертати позику самостійно Україна не буде – це відбудеться за допомогою майбутніх репарацій від Росії.

У 2026 році ЄС планує надати половину від усієї суми. Перший транш Урсула фон дер Ляєн анонсувала вже в цьому кварталі.

На підтримку українського бюджету піде менша частина, тоді як на оборонний сектор, зокрема дрони й ППО, – 28,3 мільярда євро.