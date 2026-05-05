Какое важное для Украины решение объявили?

Он заявил о желании своей страны присоединиться к займу на 90 миллиардов евро для Украины. В The Guardian рассказали, зачем это Великобритании, и как причастен Дональд Трамп.

Европейские лидеры все больше обеспокоены уменьшением интереса Трампа к войне в Украине. Поэтому Стармер одобряет предоставление Киеву большого финансирования – на фоне обострения отношений с США, особенно по военным вопросам.

Более того, Великобритания планирует присоединиться к инициативе, ведь Европа должна действовать оперативно, чтобы укрепить собственную оборону.

Выгоды от этого (участия Великобритании в программе ЕС по кредитованию – 24 Канал) преобладают расходы,

– подчеркнул премьер, упомянув также о создании новых рабочих мест в стране.

Справка: хотя утверждение кредита на 90 миллиардов евро требовало единогласия, к финансированию присоединились лишь 24 из 27 стран-членов ЕС (Словакия, Венгрия и Чехия отказались).

Каким будет участие Великобритании?

Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже договорились начать переговоры об участии. Если Великобритании удастся присоединиться к кредитной программе, оборонные компании страны смогут поставлять вооружение Киеву.

Взамен Лондон сделает финансовый вклад – до 400 миллионов фунтов стерлингов, которые планируют выделить из уже предусмотренных 3 миллиардов фунтов стерлингов помощи Украине.

Правда, в ЕС надеются на увеличение бюджетных вкладов Великобритании – в обмен на более широкий доступ к рынкам, особенно после призывов Стармера к "более глубокой экономической интеграции".

В целом от Лондона ожидают выполнения нескольких условий, передает Reuters:

заключение с ЕС партнерства в сфере безопасности и обороны (такой договор уже подписали 19 мая 2025 года);

предоставление Украине значительной финансовой и военной поддержки (Еврокомиссия еще оценит этот критерий);

покрытие части процентов по кредиту – пропорционально стоимости заключенных с Киевом контрактов.

После подтверждения Великобританией своей заинтересованности в участии в кредите в поддержку Украины Еврокомиссия готова оперативно принять соответствующие необходимые меры,

– заявил ее представитель.

Что еще известно о 90 миллиардах евро?

Напомним, Венгрия сняла свое вето на выделение средств после запуска нефтепровода "Дружба". Однако возвращать заем самостоятельно Украина не будет – это произойдет с помощью будущих репараций от России.

В 2026 году ЕС планирует предоставить половину от всей суммы. Первый транш Урсула фон дер Ляйен анонсировала уже в этом квартале.

На поддержку украинского бюджета пойдет меньшая часть, тогда как на оборонный сектор, в частности дроны и ПВО, – 28,3 миллиарда евро.