Как будут тратить средства от ЕС?
В воскресенье, 26 апреля, Владимир Зеленский рассказал, на что пойдут европейские деньги. Очевидно, что в приоритете – защита государства.
Первый транш в рамках европейского пакета поддержки направят на внутреннее производство – это дроны и все направление miltech.
Важно! Ранее президент отмечал, что Украина надеется получить его до конца мая – начала июня.
Кроме того, важно до следующей зимы "максимально защитить все, что сможем" в сфере энергетики. В этом помогут не только местные бюджеты, но и часть средств из центрального бюджета, в частности наполнение будет идти из траншей в рамках займа.
Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. Мы обсудили это на встречах с европейскими лидерами на Кипре,
– подчеркнул Зеленский.
Однако на восстановление украинской энергетики (а для этого необходимо 5,4 миллиарда евро) европейские деньги не пойдут, заявил после "Энергетического Рамштайна" министр энергетики Денис Шмыгаль. Поэтому к следующему отопительному сезону подготовиться помогут Фонд поддержки энергетики, а также оборудование из выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектростанций.
Что стоит знать о кредите от ЕС?
Выделение средств разблокировали 23 апреля, однако возвращать самостоятельно Украина их не будет. Погашение займа состоится с помощью будущих репараций от России.
Всего в 2026 году Киев надеется получить половину суммы (45 миллиардов евро). На поддержку бюджета пойдет меньшая часть, тогда как на оборонный сектор – 28,3 миллиарда евро.
Однако этот кредит покрывает две трети общих потребностей Украины в финансировании на 2026 – 2027 годы, поэтому дальнейшая скоординированная поддержка со стороны международных партнеров остается чрезвычайно важной. Вероятно, Брюссель вернется к вопросу поиска денег быстрее, чем планировалось, пишет WSJ.