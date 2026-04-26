Как будут тратить средства от ЕС?

В воскресенье, 26 апреля, Владимир Зеленский рассказал, на что пойдут европейские деньги. Очевидно, что в приоритете – защита государства.

Смотрите также Украина договорилась с кредиторами – выплату госдолга отсрочили

Первый транш в рамках европейского пакета поддержки направят на внутреннее производство – это дроны и все направление miltech.

Важно! Ранее президент отмечал, что Украина надеется получить его до конца мая – начала июня.

Кроме того, важно до следующей зимы "максимально защитить все, что сможем" в сфере энергетики. В этом помогут не только местные бюджеты, но и часть средств из центрального бюджета, в частности наполнение будет идти из траншей в рамках займа.

Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. Мы обсудили это на встречах с европейскими лидерами на Кипре,

– подчеркнул Зеленский.

Однако на восстановление украинской энергетики (а для этого необходимо 5,4 миллиарда евро) европейские деньги не пойдут, заявил после "Энергетического Рамштайна" министр энергетики Денис Шмыгаль. Поэтому к следующему отопительному сезону подготовиться помогут Фонд поддержки энергетики, а также оборудование из выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектростанций.

Что стоит знать о кредите от ЕС?