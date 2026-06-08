Политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что в последнее время было много интересных сигналов со стороны Конгресса США. И они положительные для Украины.

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Почему в Конгрессе вспомнили об Украине?

По словам Филипенко, недавно госсекретарь США Марко Рубио участвовал в слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США, где прозвучало много положительных вещей о нашем государстве. В частности он подчеркнул, что Путин никогда не достигнет своих целей в Украине.

К тому же в Палате представителей внезапно проголосовали за законопроект о военной помощи для Украины и усиление санкций против России. Конечно, вряд ли он пройдет через Сенат или же его ветирует Трамп. Но ситуация показательна.

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Почему пошли такие сигналы в Конгрессе? Сейчас продолжаются праймериз. Демократы и республиканцы выбирают, кто будет баллотироваться в ноябре. Сейчас говорят о ценах на бензин, экономику. И тут внезапно законопроект о помощи Украине. Так еще и он не просто получил минимум в 218 голосов, а 226,

– отметила Филипенко.

Обратите внимание! Голосование за этот законопроект продемонстрировало, что некоторые республиканцы пошли против воли Трампа. В последние годы республиканцы во главе с президентом США отошли от непоколебимой поддержки Украины. Однако на этот раз за законопроект проголосовали 18 республиканцев и еще один независимый кандидат.

Почему в Конгрессе США заговорили об Украине: смотрите видео 24 Канала

Сейчас конгрессмены проводят внутренние опросы, чтобы понять предпочтения избирателей в каждом из штатов. И прогресс по некоторым вопросам относительно Украины свидетельствует, что на это есть запрос избирателей. Но не факт, что это как-то сейчас повлияет на мнение Дональда Трампа.

Это не значит, что общественное мнение заставит Трампа измениться и отказаться от своих убеждений относительно Путина. Но видим именно такое общественное мнение в США,

– рассказала Филипенко.

Добавим, в ноябре 2026 года в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Известно, что Палата представителей будет полностью переизбираться. А Сенат – на треть. При этом в мае рейтинги одобрения Дональда Трампа на посту президента США обвалились до антирекорда. Если тенденция продолжится, то это может повлиять на результаты Республиканской партии на выборах.