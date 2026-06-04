Даже сами россияне осознают, что им никогда не получить желаемого. Такое мнение Рубио высказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США 3 июня.

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Как Рубио оценил перспективы России в войне с Украиной?

Россия точно не достигнет своих целей, о которых она заявляла в первый день войны. И Россия может никогда не достичь военным путем тех целей, которых она сейчас требует на переговорах,

– подчеркнул госсекретарь.

Он признал, что украинские удары вглубь России и действия Сил обороны на фронте являются эффективными.

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Рубио также заявил, что война в Украине может завершиться только через переговоры, и США готовы участвовать в мирном процессе. В то же время он отметил, что позиции сторон очень разные, поэтому договориться сложно.

Стороны, особенно Россия, не готовы к уступкам ради мира. Поэтому перспективы мирных переговоров пока кажутся слабыми.

Напомним, что во время слушаний Рубио также сообщил, что вскоре могут появиться новости о 400 миллионов долларов помощи Украине. Эти средства ранее одобрил Конгресс, но их передачи задержалось в Пентагоне.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что США не являются нейтральной стороной в войне России против Украины, ведь продолжают поддерживать Киев санкциями и оружием.

Что известно о целях России в войне против Украины?

Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас в комментарии для 24 Канала отметил, что Россия после почти четырех лет войны не достигла своих главных целей и не имеет значительных успехов на фронте.

По его словам, первоначальный план Кремля в 2022 году предусматривал быстрый захват Киева, смену власти и установление пророссийского режима. Теперь, когда это провалилось, цель России – захватить как можно больше украинских территорий и ослабить остальную Украину.

Лукас считает, что Москва также будет пытаться давить на Украину через войну, удары по инфраструктуре и попытки уменьшить международную поддержку, однако пока эти планы не приносят результатов.

Заметим, что для прекращения войны сегодня Кремль требует от Украины добровольного вывода войск с частично оккупированных территорий.