Профессор международной политики института Клинтона Скотт Лукас предположил в разговоре с 24 Каналом, какие намерения имеет Владимир Путин относительно дальнейших шагов в этой длительной войне. Также Лукас назвал конечную цель Кремля в противостоянии с Украиной.

Что планировала Россия в начале войны?

Профессор международной политики отметил, что сегодня Путин имеет тот же план, что в феврале 2022 года, когда начал полномасштабное вторжение, – победить. Однако сейчас этот план приобрел определенные изменения.

Целью России в начале 2022 года было установление марионеточного правительства в Киеве, вероятно, под руководством Виктора Медведчука.

Также целью россиян было захватить и, вероятно, убить президента Украины Владимира Зеленского и его министров. И, кроме того, заставить украинцев принять это марионеточное правительство. Даже если бы украинцы имели независимость, ими бы руководила Москва,

– подчеркнул Лукас.

Сегодня, четыре года спустя, понятно, что Кремль, по мнению профессора международной политики, не может захватить или убить Зеленского и его министров, а также установить марионеточное правительство в Киеве.

Итак, сегодня конечная цель России – захватить как можно больше украинских территорий, чтобы остальная Украина оставалась слабой,

– объяснил он.

Даже если в Киеве есть правительство, которое не подконтрольно Москве, оно ограничено, по его мнению, в военных силах и помощи, которую получает от стран-партнеров, и во внешней политике.

Украина должна быть не только нейтральной, но и принимать ограничения, установленные Россией, и должна иметь ограниченную экономику. Даже если Киев попытается вступить в ЕС, Москва может выдвинуть определенные требования к нему. Также Россия будет пытаться дестабилизировать остальную Украину, срывая выборы. Вот это и есть конечная цель Кремля,

– подчеркнул Скотт Лукас.

В то же время из-за провала ультиматума, который Россия согласовала со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, эта конечная цель не имеет шанс на успех. Однако, как отметил профессор международной политики, необходимо подготовиться к следующим шагам.

Если совместный мирный план Украины, Европы и США, включающий пункты по восстановлению Украины, гарантии безопасности, предложения по политическому статусу Украины, то Кремль его, вероятно, отвергнет. Тогда конечная цель Путина будет – продолжать атаковать.

Стоит знать. В России, как пишет The Washington Post, растет усталость от войны с Украиной, которая длится дольше, чем участие СССР во Второй мировой. В российском обществе резко растет пессимизм, а запрос на мир "стал почти универсальным". Также Путин все чаще воспринимается "как главная преграда на пути к миру".

"Россия попытается или сломать Украину, разрушив ее энергетическую инфраструктуру, или осуществить прорыв на передовой, например, в Донецке или в Запорожье, или прекратить международную поддержку Украины", – предположил Лукас.

Однако пока по всем этим аспектам у Москвы нет успеха. Международную поддержку Украины не остановлено, прорыва на передовой у россиян нет, а в Киеве пытаются восстановить электроснабжение. Украина, как отметил он, не сдается.

