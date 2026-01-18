В интервью пропагандистскому агентству ТАСС Виктор Медведчук намекнул, что у его "хозяина" из Кремля большие аппетиты в отношении Украины, передает 24 Канал.
Какова новая территориальная угроза Кремля?
Комментируя вопрос спорных территорий в мирном плане США, Медведчук заявил, что, мол, Владимир Зеленский в этом вопросе сам себя загнал в ловушку.
Если украинскими территориями считать места, где население разговаривает на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не на восток,
– подчеркнул предатель Украины.
В своем новом интервью пророссийский политик высказал тезис о нелегитимности президентства Зеленского и запугивал украинцев тотальной мобилизацией.
Кроме того, по словам кума Путина, мир нельзя рассматривать только в украинских реалиях. "Это схватка коллективного Запада и России, где Россия выстояла и ведет наступление", – отметил приспешник Москвы.
Напомним, что Кремль "выпускает" Медведчука на публику, когда хочет чтобы тот прояснил широкой аудитории, в частности западной, настоящие цели российской власти.
Так, в интервью 15 ноября бывший нардеп Верховной Рады заявил, что Украина в будущем не "выживет как государство", и "воссоединение" с Россией является стратегической целью. Сохранение независимой Украины политик назвал угрозой для Кремля. Это выступление Медведчука состоялось накануне визита Зеленского в Белый дом.
Какие территориальные претензии к Украине Россия озвучивает публично?
- Сейчас кремлевские власти требует от Киева вывести ВСУ с Донбасса. Мол, тогда можно будет говорить о прекращении войны.
- В то же время Владимир Путин отмечал, что, мол, российские войска достигнут своих целей в Украине и без вывода войск ВСУ.
- В конце прошлого года он приказал оккупантам в 2026 году расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины в Сумской и Харьковской областях, а также продолжить наступление и "поэтапно освободить" Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.