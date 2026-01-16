Такие заявления свидетельствуют об истинных намерениях Кремля, которые значительно шире войны против Украины и касаются всей системы европейской безопасности. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, подробности передает 24 Канал.

Как Путин высказался о войне?

Очередным поводом для агрессивной риторики стала церемония вручения верительных грамот иностранными послами в России. Путин заявил, что якобы не все, "в частности в Киеве и столицах, которые его поддерживают", готовы к "долговременному и стабильному миру". По его словам, пока этого не произойдет, Россия "последовательно будет добиваться поставленных перед собой целей".

Он снова повторил, что полномасштабная война против Украины, мол, стала следствием "игнорирования законных интересов России" и "создания угроз" из-за расширения НАТО к российским границам.

При этом Путин отметил, что путь к миру возможен только через возвращение к "предложениям России", то есть фактически ультиматумов, которые Москва выдвигает Западу уже много лет.

Важно! В ISW расценивают эти слова как очередное подтверждение того, что Путина не устроит никакое мирное урегулирование, ограниченное только Украиной. Кремль стремится к значительно большему, вероятнее всего речь идет о радикальном пересмотре роли и структуры НАТО.

Аналитики напоминают, что в конце 2021 года Россия выдвинула Альянсу ультимативные требования, выполнение которых фактически означало бы разрушение НАТО и полный пересмотр европейской системы безопасности, включая возвращение Альянса к границам 1997 года.

По оценке ISW, нынешние требования Путина не только не уменьшились, но и выходят за пределы всех ранее предложенных "мирных планов". Он до сих пор придерживается своих первоначальных военных целей 2021 – 2022 годов, которые не ограничиваются территорией Украины.

Какие мифы об украинской обороне придумывают в Кремле?

Отдельно в ISW обратили внимание на то, что Кремль продолжает распространять нарратив о якобы неизбежном обвале украинской обороны. В частности, 15 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация для Украины "ухудшается с каждым днем", а возможности для принятия решений у Киева "сужаются". Эти заявления имеют целью заставить Украину согласиться на российские ультиматумы под угрозой вымышленной катастрофы на фронте.

Впрочем, реальные данные свидетельствуют об обратном. Аналитики ISW отмечают, что украинская оборона не находится на грани коллапса, а Вооруженные силы Украины смогли сорвать главную цель Путина – полное покорение страны.

На пике российского наступления в марте 2022 года армия страны-агрессора контролировала около 26,16 процента территории Украины. После успешных действий Сил обороны на севере страны этот показатель уже в конце апреля 2022 года сократился до 20,21 процента. Дальнейшие контрнаступления на Харьковщине и Херсонщине уменьшили зону оккупации до 17,84 процента.

В течение 2023 – 2025 годов ситуация оставалась почти неизменной, так, Россия контролировала примерно от 17,9 процента до 18,52 процента украинской территории. Только к концу 2025 года этот показатель вырос до 19,32 процента.

Таким образом, за три года полномасштабной войны российские войска смогли захватить лишь около 1,5 процента дополнительной территории Украины. Как отмечают в ISW, эти продвижения были минимальными, достигнутыми ценой значительных потерь, преимущественно из-за изнурительных пехотных атак без эффективного маневра.

Аналитики пришли к выводу, что темпы продвижения российских сил и в дальнейшем будут оставаться медленными и затратными, а вероятность быстрого обвала украинского фронта является крайне низкой.

