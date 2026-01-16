Такі заяви свідчать про справжні наміри Кремля, які значно ширші за війну проти України й стосуються всієї системи європейської безпеки. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни, подробиці передає 24 Канал.

Читайте також Мінус 1370 окупантів і 770 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 16 січня

Як Путін висловився про війну?

Черговим приводом для агресивної риторики стала церемонія вручення вірчих грамот іноземними послами в Росії. Путін заявив, що нібито не всі, "зокрема в Києві та столицях, які його підтримують", готові до "довготривалого й стабільного миру". За його словами, поки цього не станеться, Росія "послідовно домагатиметься поставлених перед собою цілей".

Він знову повторив, що повномасштабна війна проти України, мовляв, стала наслідком "ігнорування законних інтересів Росії" та "створення загроз" через розширення НАТО до російських кордонів.

При цьому Путін наголосив, що шлях до миру можливий лише через повернення до "пропозицій Росії", тобто фактично ультиматумів, які Москва висуває Заходу вже багато років.

Важливо! В ISW розцінюють ці слова як чергове підтвердження того, що Путіна не влаштує жодне мирне врегулювання, обмежене лише Україною. Кремль прагне значно більшого, найімовірніше йдеться про радикальний перегляд ролі та структури НАТО.

Аналітики нагадують, що наприкінці 2021 року Росія висунула Альянсу ультимативні вимоги, виконання яких фактично означало б руйнування НАТО та повний перегляд європейської системи безпеки, включно з поверненням Альянсу до кордонів 1997 року.

За оцінкою ISW, нинішні вимоги Путіна не лише не зменшилися, а й виходять за межі всіх раніше запропонованих "мирних планів". Він і досі дотримується своїх початкових воєнних цілей 2021 – 2022 років, які не обмежуються територією України.

Які міфи про українську оборону вигадують у Кремлі?

Окремо в ISW звернули увагу на те, що Кремль продовжує поширювати наратив про нібито неминучий обвал української оборони. Зокрема, 15 січня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація для України "погіршується щодня", а можливості для ухвалення рішень у Києва "звужуються". Ці заяви мають на меті змусити Україну погодитися на російські ультиматуми під загрозою вигаданої катастрофи на фронті.

Втім, реальні дані свідчать про протилежне. Аналітики ISW наголошують, що українська оборона не перебуває на межі колапсу, а Збройні сили України змогли зірвати головну мету Путіна – повне підкорення країни.

На піку російського наступу в березні 2022 року армія країни-агресорки контролювала близько 26,16 відсотка території України. Після успішних дій Сил оборони на півночі країни цей показник уже наприкінці квітня 2022 року скоротився до 20,21 відсотка. Подальші контрнаступи на Харківщині та Херсонщині зменшили зону окупації до 17,84 відсотка.

Упродовж 2023 – 2025 років ситуація залишалася майже незмінною, так, Росія контролювала приблизно від 17,9 відсотка до 18,52 відсотка української території. Лише до кінця 2025 року цей показник зріс до 19,32 відсотка.

Таким чином, за три роки повномасштабної війни російські війська змогли захопити лише близько 1,5 відсотка додаткової території України. Як зазначають в ISW, ці просування були мінімальними, досягнутими ціною значних втрат, переважно через виснажливі піхотні атаки без ефективного маневру.

Аналітики дійшли висновку, що темпи просування російських сил і надалі залишатимуться повільними та затратними, а ймовірність швидкого обвалу українського фронту є вкрай низькою.

Останні новини з фронту