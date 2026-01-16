Минус 1370 оккупантов и 770 единиц вооружения: потери России по состоянию на 16 января

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 224 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;

танков – 11 563 (+6);

боевых бронированных машин – 23 908 (+4);

артиллерийских систем – 36 230 (+48);

РСЗВ – 1 614 (+3);

средств ПВО – 1 277 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527);

крылатых ракет – 4 163 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 74 486 (+180);

специальной техники – 4 044 (+2).

Потери врага на 16 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости