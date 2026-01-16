укррус
24 Канал Новости Украины Минус 1370 оккупантов и 770 единиц вооружения: потери России по состоянию на 16 января
Минус 1370 оккупантов и 770 единиц вооружения: потери России по состоянию на 16 января

София Рожик
Основные тезисы
  • За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 370 оккупантов.
  • Также Россия потеряла 770 единиц вооружения, в частности танки, ББМ и артсистемы.
потери России по состоянию на 16 января - 24 Канал
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает свои атаки на фронте, поэтому неустанно теряет своих военных и технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1 370 оккупантов.

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 224 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 224 460 (+1 370) человек;
  • танков – 11 563 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 908 (+4);
  • артиллерийских систем – 36 230 (+48);
  • РСЗВ – 1 614 (+3);
  • средств ПВО – 1 277 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 107 884 (+527);
  • крылатых ракет – 4 163 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 74 486 (+180);
  • специальной техники – 4 044 (+2).

Потери России

Потери врага на 16 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости