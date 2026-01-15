Однако благодаря усилиям пограничников бригады "Гарт", вражеским планам не суждено было осуществиться. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Что известно о неудачном вражеском штурме?

Как проинформировали пограничники, в течение последних нескольких дней оккупанты хотели штурмовать позиции украинских бойцов на границе в Харьковской области.

Так, российские пехотинцы при поддержке артиллерии и БпЛА пытаются продвинуться вглубь Украины.

Однако бойцы Госпогранслужбы противостоят врагу и отражают попытки прорыва. В частности, аэроразведка ГПСУ обнаружила российских солдат при попытке штурма, что позволило комплексно отработать по ним всеми имеющимися средствами поражения.

В результате этого уничтожен 21 оккупант, еще 11 получили ранения.

Поражение российских военных: смотрите видео ГПСУ

В то же время ситуация на фронте Харьковской области остается напряженной. Так, по оценкам аналитического проекта DeepState, российские войска смогли продвинуться в районе Лозовой на Харьковщине.

