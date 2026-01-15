Однако благодаря усилиям пограничников бригады "Гарт", вражеским планам не суждено было осуществиться. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Что известно о неудачном вражеском штурме?
Как проинформировали пограничники, в течение последних нескольких дней оккупанты хотели штурмовать позиции украинских бойцов на границе в Харьковской области.
Так, российские пехотинцы при поддержке артиллерии и БпЛА пытаются продвинуться вглубь Украины.
Однако бойцы Госпогранслужбы противостоят врагу и отражают попытки прорыва. В частности, аэроразведка ГПСУ обнаружила российских солдат при попытке штурма, что позволило комплексно отработать по ним всеми имеющимися средствами поражения.
В результате этого уничтожен 21 оккупант, еще 11 получили ранения.
Поражение российских военных: смотрите видео ГПСУ
В то же время ситуация на фронте Харьковской области остается напряженной. Так, по оценкам аналитического проекта DeepState, российские войска смогли продвинуться в районе Лозовой на Харьковщине.
Какие были потери у россиян на фронте за последнее время?
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в течение двух суток успешно поразили шесть российских систем противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Удары наносились на расстоянии от 46 до 160 километров вглубь тыла врага от линии фронта.
11 января украинские защитники ликвидировали колонну вражеской техники вместе с группой штурмовиков вблизи Покровска. Оккупанты рассчитывали воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для скрытого передвижения, однако их маневр был вовремя обнаружен и сорван.
Кроме того, 10 января в открытом доступе появились кадры, на которых зафиксирована успешная работа украинских операторов БпЛА, которые вывели из строя российскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении.