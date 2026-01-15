Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Самый сложный период, – обозреватель рассказал, как россияне использовали мороз на фронте
Какие потери имеет враг по состоянию на 15 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 223 000 (+1150) человек;
- танков – 11 557 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 904 (+2);
- артиллерийских систем – 36 182 (+84);
- РСЗО – 1 611 (+8);
- средств ПВО – 1 277 (+2);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 107 357 (+929);
- крылатых ракет – 4 163 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 306 (+187);
- специальной техники – 4 042 (+0).
Потери врага на 15 января 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери имели россияне в последнее время?
Недалеко от линии фронта Силы обороны с помощью беспилотников поразили 6 средств ПВО России за 48 часов. Успешные действия против врага продолжались на временно оккупированных территориях Донецкой области и Запорожья.
С февраля 2022 года бойцы Нацгвардии поразили дронами более 126 тысяч целей. Ориентировочная стоимость таикх потерь противника превысила 18,2 миллиарда долларов.
На днях украинские БПЛА Сил беспилотных систем нанесли удары по энергообъектам в Мариуполе и Крыму. На оккупированной территории Донецкой области был уничтожен склад боеприпасов и место дислокации оккупантов.