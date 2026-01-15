Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати має ворог станом на 15 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 223 000 (+1150) осіб;
- танків – 11 557 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 904 (+2);
- артилерійських систем – 36 182 (+84);
- РСЗВ – 1 611 (+8);
- засобів ППО – 1 277 (+2);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929);
- крилатих ракет – 4 163 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 306 (+187);
- спеціальної техніки – 4 042 (+0).
Втрати ворога на 15 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати мали росіяни останнім часом?
Неподалік лінії фронту Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 6 засобів ППО Росії за 48 годин. Успішні дії проти ворога тривали на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.
З лютого 2022 року бійці Нацгвардії уразили дронами понад 126 тисяч цілей. Орієнтовна вартість таикх втрат противника перевищила 18,2 мільярда доларів.
Днями українські БпЛА Сил безпілотних систем завдали ударів по енергооб'єктах в Маріуполі та Криму. На окупованій території Донецької області було знищено склад боєприпасів та місце дислокації окупантів.