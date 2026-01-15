Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 15 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Неподалік лінії фронту Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 6 засобів ППО Росії за 48 годин. Успішні дії проти ворога тривали на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя.

З лютого 2022 року бійці Нацгвардії уразили дронами понад 126 тисяч цілей. Орієнтовна вартість таикх втрат противника перевищила 18,2 мільярда доларів.