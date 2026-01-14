Про це пише 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Дивіться також "У дронщики я потрапив випадково": як розробник ігор "Ейр" став аеророзвідником

Наскільки ефективні безпілотники Нацгвардії?

Півненко розповів, що за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок застосування підрозділами НГУ дронів різного типу підтверджено ураження понад 126 тисяч цілей противника, зокрема:

  • 2 432 танки,
  • 4 187 бойових броньованих машин,
  • 869 самохідних артилерійських установок,
  • 218 засобів ППО,
  • 326 РСЗВ,
  • 10 493 артилерійські системи,
  • 8 603 одиниці автомобільної техніки,
  • 3 845 одиниць спеціальної техніки,
  • 813 складів паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів,
  • 2 111 одиниць інженерної техніки,
  • 52 082 вогневі позиції та фортифікаційні споруди.

Крім того, уражено тисячі піхотинців противника й інші важливі цілі. Орієнтовна вартість завданих противнику втрат перевищує 18,2 мільярда доларів.

Ці результати – наслідок системної роботи, професійної підготовки особового складу та постійного розвитку безпілотної складової,
– наголосив Півненко.

Він додав, що Національна гвардія України постійно змінює та вдосконалює програми підготовки, інтегруючи реальний бойовий досвід і напрацювання з поля бою.

За сприяння Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях застосування безпілотних систем масштабується, і є невід'ємною складовою спроможностей захисників.

Що відомо про втрати ворога на війні?

  • Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив у розмові з 24 Каналом деталі атаки на завод ворога "Атлант Аеро" у Таганрозі, що виготовляє безпілотники.

  • За словами Ступака, Росія виготовляє широку номенклатуру безпілотників – "Молнії", "Бандеролі", "Герані". Тільки "Гераней" – у модифікації "Шахеда" – вже 7 різноманітних варіантів. Їх могли виготовляти на ураженому заводі у Таганрозі, так само як і різне комплектування до безпілотників.

  • До слова, за добу 13 січня Сили оборони знищили 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 221 940 солдатів, 11 550 танків та 23 902 бойових броньованих машин.