Про це пише 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Наскільки ефективні безпілотники Нацгвардії?

Півненко розповів, що за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок застосування підрозділами НГУ дронів різного типу підтверджено ураження понад 126 тисяч цілей противника, зокрема:

2 432 танки,

4 187 бойових броньованих машин,

869 самохідних артилерійських установок,

218 засобів ППО,

326 РСЗВ,

10 493 артилерійські системи,

8 603 одиниці автомобільної техніки,

3 845 одиниць спеціальної техніки,

813 складів паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів,

2 111 одиниць інженерної техніки,

52 082 вогневі позиції та фортифікаційні споруди.

Крім того, уражено тисячі піхотинців противника й інші важливі цілі. Орієнтовна вартість завданих противнику втрат перевищує 18,2 мільярда доларів.

Ці результати – наслідок системної роботи, професійної підготовки особового складу та постійного розвитку безпілотної складової,

– наголосив Півненко.

Він додав, що Національна гвардія України постійно змінює та вдосконалює програми підготовки, інтегруючи реальний бойовий досвід і напрацювання з поля бою.

За сприяння Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і завдяки злагодженій роботі на всіх рівнях застосування безпілотних систем масштабується, і є невід'ємною складовою спроможностей захисників.

Що відомо про втрати ворога на війні?