До війська Андрій прийшов після того, як вивіз родину в безпечне місце, повідомляє 24 Канал.

Як Андрій потрапив в аеророзвідку?

Айтівець Андрій перетворився на гвардійця з позивним "Ейр": нік, з яким він проводив багато часу в мережі, тепер став другим ім'ям.

У дронщики я потрапив випадково. У підрозділі запитали, хто тямить в інженерії та електроніці. А я все життя щось конструював, тож зголосився. Так і потрапив до підрозділу, який займався БпЛА,

– розповів він.

Перший бойовий виїзд ледь не завершився трагедією: автомобіль групи натрапив на ворожий дрон на узбіччі. Досвідчений побратим Андрія розстріляв безпілотник впритул. За кілька секунд після того, як військові відійшли від машини, боєприпас здетонував.

Нині "Ейр" виконує завдання з аеророзвідки – веде спостереження за позиціями противника, коригує дії підрозділів і допомагає виводити піхоту з небезпечних ділянок. Інколи дрони використовують і для зв'язку: до безпілотника кріплять мегафон і передають повідомлення військовим на позиціях.

Пам'ятаю, як вперше побачив ворога. Помітив на екрані трансляції дві постаті. Вони рухались вздовж посадки. Кажу черговому: "Бачу рух". Далі – команда ударним групам, моє коригування, і цілі знищені. Вони часто навіть не ховаються, таке враження що їх просто, як одноразових женуть вперед під страхом,

– поділився військовий.

Під час бойової роботи на Донеччині група Андрія також брала участь в евакуації цивільних. Зокрема, у Мирнограді військові допомогли вивезти жінку з десятирічним сином.

За словами "Ейра", цивільні часто чекають до останнього, коли волонтери вже не можуть доїхати, і тоді єдиною надією залишаються військові.

Окрім аеророзвідки, "Ейр" працює над удосконаленням безпілотників разом із побратимами, використовуючи свій попередній досвід у сфері аналітики та розробок. За його словами, технологічна складова війни постійно змінюється, тож підрозділ змушений шукати нові рішення.

Як росіяни намагаються протидіяти дронам?