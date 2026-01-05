В армию Андрей пришел после того, как вывез семью в безопасное место, сообщает 24 Канал.
Как Андрей попал в аэроразведку?
Айтовец Андрей превратился в гвардейца с позывным "Эйр": ник, с которым он проводил много времени в сети, теперь стал вторым именем.
В дронщики я попал случайно. В подразделении спросили, кто разбирается в инженерии и электронике. А я всю жизнь что-то конструировал, поэтому вызвался. Так и попал в подразделение, который занимался БпЛА,
– рассказал он.
Первый боевой выезд едва не завершился трагедией: автомобиль группы наткнулся на вражеский дрон на обочине. Опытный побратим Андрея расстрелял беспилотник в упор. Через несколько секунд после того, как военные отошли от машины, боеприпас сдетонировал.
Сейчас "Эйр" выполняет задачи по аэроразведке – ведет наблюдение за позициями противника, корректирует действия подразделений и помогает выводить пехоту из опасных участков. Иногда дроны используют и для связи: к беспилотнику крепят мегафон и передают сообщения военным на позициях.
Помню, как впервые увидел врага. Заметил на экране трансляции две фигуры. Они двигались вдоль посадки. Говорю дежурному: "Вижу движение". Далее – команда ударным группам, моя корректировка, и цели уничтожены. Они часто даже не прячутся, такое впечатление что их просто, как одноразовых гонят вперед под страхом,
– поделился военный.
Во время боевой работы в Донецкой области группа Андрея также участвовала в эвакуации гражданских. В частности, в Мирнограде военные помогли вывезти женщину с десятилетним сыном.
По словам "Эйра", гражданские часто ждут до последнего, когда волонтеры уже не могут доехать, и тогда единственной надеждой остаются военные.
Кроме аэроразведки, "Эйр" работает над усовершенствованием беспилотников вместе с побратимами, используя свой опыт в области аналитики и разработок. По его словам, технологическая составляющая войны постоянно меняется, поэтому подразделение вынуждено искать новые решения.
Как россияне пытаются противодействовать дронам?
У российских войск на фронте появились новые средства РЭБ типа "Штора". Впервые на передовой этот РЭБ заметили в ноябре: он работает в видеодиапазоне FPV 6,2 –7,2 ГГц.
Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что такой метод позволяет врагу глушить сигналы видеосвязи FPV-дронов.
"Флеш" подчеркнул, что российский фронтовой РЭБ идет путем подавления видеоканалов FPV, а не каналов управления. По его словам, этот подход, к сожалению, "на 100% правильный".