Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что о 800 тысячах речь идет именно в мирное время. Можно говорить и о больших цифрах. Но на самом деле нужно обратить внимание и на экономическую составляющую. Нужны деньги на обеспечение такого количества личного состава.

Достаточно ли 800 тысяч в мирное время?

По словам Ткачука, 800 тысяч – это большое количество личного состава, которое позволит в первые дни возобновления войны сдержать врага. Когда речь идет о цифрах, то всегда нужно учитывать, способны ли мы содержать такое войско.

Для этого нам нужно думать не о количестве, а об обеспечении личного состава. Также нужны методы быстрого рекрутинга и мобилизации людей. Нам нужно двигаться к кейсу Израиля, где войско может вырасти за несколько дней,

– рассказал Ткачук.

Важно провести реформы, чтобы человек был знаком со своим подразделением и командирами еще в мирное время. Тогда в случае обострения войны резервисты сразу бы шли в ряды своего подразделения, где они всех знают.

Нам нужно отказываться от старых советских подходов в управлении войсками. Все нужно строить на доверии и новых управленческих подходах, основанных на искренности и честности, на любых уровнях,

– отметил Ткачук.

Также важно и в дальнейшем развивать корпусную систему, которая эффективно себя проявила на фронте. Параллельно нужно работать над новыми контрактами со значительно лучшей зарплатой. Не стоит забывать и о справедливом распределении мобилизованных между подразделениями.

Сырский рассказал о реформах в ВСУ: коротко