Украина очень тяжело пережила 2025 год. Война и все связанные с ней страшные испытания, к сожалению, продолжаются. Также в нашу жизнь вернулась "политика" (и в плохом, и в хорошем смысле слова), нанеся удар по национальному единству.

Виноваты в этом не только внешние враги (хотя, они прежде всего), но и мы сами. Как будто нам мало жестокой войны, потерь на фронте и в тылу... Весь год Украина содрогалась от коррупционных скандалов, распрей и потасовок.

24 Канал рассказывает, каким был 2025 год, а также пытается с помощью экспертов выяснить, каким может быть 2026-й. Наступит ли наконец мир и если да – каким он может быть. В этом нам помогают:

политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко ,

руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Как война на истощение утомила Украину?

В условиях войны и военного положения, в которых живет Украина уже почти 4 года, логично и понятно, что наибольшее внимание приковано к фронту. А там настоящий ад. Прогресс технологий и использование дронов, прежде всего FPV, а также их масштабирование превратили боевые действия в нечто причудливое. На фронте образовалась KillZone (зоны смерти), что являются смертельными для людей и техники, и преодолеть которые можно только ценой сверхусилий и больших жертв.

Россия готова платить эту цену и поэтому имеет продвижение на фронте. Но оно происходит со скоростью черепахи, хоть и используют для атак ослов и лошадей. При этом все вокруг превращается в руины и горы щебня, непригодные для жизни. Беспилотники рассеяли "туман войны" и сделали поле боя открытым. Это максимально усложнило накопление сил и проведение хотя бы тактических маневров.

Учитывая это такие операции, как десант ГУР в Покровске в ноябре 2025 или декабрьское контрнаступление "Хартии" и других "пожарных команд" в Купянске, воспринимаются как чудо. Так оно и есть, но чудо это рукотворное и за него уплачена очень большая цена.

2025 год показал, что украинские ресурсы исчерпываются, прежде всего речь о людях. Они, напуганные, уставшие, истощенные. Многие просто не хотят воевать, даже понимая, какой страшной может быть альтернатива. И это не предательство, а печальная реальность.

Так было во время предыдущих мировых войн, когда на смену оптимизму и патриотическому куражу первых месяцев боевых действий пришли ужас и апатия. Об этом писали Ремарк, Олдингтон, Анатоль Франс и другие. То же видим сейчас в Израиле, где часть населения (ортодоксы харедим) буквально восстали против власти и саботируют мобилизацию в военное время, прекрасно понимая, что на кону.

Это и есть война на истощение, и она – немилосердна для всех. Особенно для россиян. И речь даже не о сверхуспешных и уже легендарных украинских операциях в тылу оккупантов (знаменитая "Паутина", серия дипстрайков и мидлстрайков, выбивание российского флота в Черном море и т.д.).

Путин и компания безжалостно бросают в бой все новых и новых людей, чтобы те погибали под Покровском, Северском, Мирноградом, Лиманом, Гуляйполем, умирали, но тянули руки в сторону Славянска, Краматорска, Запорожья или даже Сум. Потому что россиянам нужна вся Украина – они и хотели, но этого не произошло ни за 3 дня, ни за 3 года. Зато под занавес 2025 путинисты захватывают только Северск, но без окружения ВСУ и разгрома. Только руины.

Россияне все превращают в руины, которые нужны им только для накопления и потенциальных плацдармов для новых смертельных атак – реальных и потенциальных.

Украина сможет сопротивляться России еще год или два?

Весь 2025 год прошел под знаком "мирных переговоров". Именно в ковычках, потому что в реальности же мы видели, как новый хозяин Белого дома пытался склонить Украину к капитуляции и вознаградить Россию за ее преступную агрессию. Уже в начале года Трамп отказался от финансирования украинского сопротивления, а затем неоднократно останавливал предоставление данных разведки и уже оплаченную помощь. Такой шантаж дорого стоил Украине и если бы не помощь Европы, мы бы не устояли.

Однако поддержка европейцев – не то, что должно быть всегда, потому что за 2025 год мы увидели большое количество попыток "умыть руки" и "пропетлять", объявив, что "их дом с краю". Но гибридная война России, которую Путин начал в 2025 против Европы, поспособствовала тому, чтобы рацио взяло верх и европейцы активно присоединились к программе PURL (приобретение в США оружия для Украины, за которую уже оплатили американские налогоплательщики, – 24 Канал), а в декабре ЕС принял решение о предоставлении 90 миллиардов евро для Украины.

Это означает, что Украина имеет возможность оказывать организованное сопротивление россиянам еще минимум 2 года. По крайней мере, это дает Украине такую макрофинансовую основу. Конечно, было бы лучше, если бы Европа вместо этого согласовала конфискацию замороженных российских активов или хотя бы так называемый "репарационный кредит", но имеем то, что имеем.

Поэтому домашним заданием для Европы на 2026 год должно стать приобретение не только политической ответственности, но и решимости и смелости действовать проактивно, потому что колебания и осторожность посылают России и миру неправильный сигнал. Которым точно воспользуются, если не Путин, то Трамп. Последний всем своим видом демонстрирует желание разрушить единство Европы и прямо бросает Старому Свету вызов новой доктриной нацбезопасности США. И здесь большая роль отведена Украине.

По мнению Дмитрия Корниенко, ставка Трампа очень рискованная, ведь он снова может пострадать из-за своего давления на Украину. Во время своей первой каденции он уже получил импичмент от Палаты представителей. Сейчас же чрезмерное давление на Украину и попытки играть на стороне России могут стоить Трампу провала на выборах в Конгресс в феврале 2026 года.

Дмитрий Корниенко Основатель аналитического сообщества Resurgam Украина до сих пор зависима от американской поддержки. Но стоит понимать, что предел угроз, которую американцы демонстрируют, не означает, что она в реальности существует. Они могут нам перекрыть воздух, затянуть поставки оружия. Но это также будет очень чувствительно и для самого Трампа. Потому что на 18 миллиардов покупает оружие НАТО, а не Украина. Это договоры с другими покупателями американского оружия. То есть это нарушение надежности для контрактов. Для Германии, для Франции и так далее. Второй момент – подходят мидтермы и сейчас поддержка Украины является рекордной за последние два года в американском обществе. В том числе, более половины республиканских избирателей поддерживают предоставление большей поддержки Украине. Это не является ключевым для электорального выбора, но занимает там 3 – 5 место в электоральных ориентирах. Демонстрация, что Трамп слабый, накануне мидтермов, где у республиканцев и так проблемы, – это очень опасно. А перекрывать кислород Украине – это как раз может быть демонстрация и построение нарратива, что Трамп, может провалиться так, как когда-то Байден в Афганистане. Трамп же всегда критиковал Байдена за Афганистан. Председатель Европейского совета Антонио Кошта провел эту параллель, не называя Трампа, но мы понимаем, к кому это адресовано. Также есть заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по выборам в Украине, она сказала, что власть в Украине является легитимной и сейчас невозможно проводить выборы. То есть это снимает с нас необходимость аргументировать американцам логику нашей конституции, логику вообще международного права относительно выборов в подобных ситуациях. То есть ЕС в критических моментах включается, а в некритических дает возможность играть на теме эго Трампа.

Возможен ли мир в 2026 и будет ли "Корейский сценарий"?

Станет ли такой "игрой на эго Трампа" очередной заход на мирные переговоры, который мы наблюдаем прямо сейчас, неизвестно, но в конце 2025 появилось ощущение, что остановка боевых действий возможна. Ведь истощена не только Украина, но и Россия также. Просто Путин не хочет этого признавать и снова гонит на убой новые партии смертников, на этот раз уже на лошадях, а не танках. Но это не меняет реальности.

Так каким будет этот мир, если Россия так же требует капитуляции, а США по большей части ее в этом поддерживают?

Благодаря многочисленным инсайдам и заявлениям президента Зеленского мы видим, что Украина готова идти на уступки, но непоколебима в трех основных вопросах:

территории;

гарантии безопасности;

деньги на восстановление.

23 декабря о согласованном Украиной, европейцами и США совместном проекте договора из 20 пунктов подробно рассказал сам Зеленский. Однако есть одна проблема – согласие на них России. Ведь его нет, а Трамп весь 2025 год демонстрировал, что не готов реально наказывать Россию за саботаж мирного процесса, вместо этого ищет возможности перебросить вину на Украину.

Хотя уже первых санкций от Трампа по российской нефти осенью 2025 года хватило, чтобы сделать россиянам больно. То есть имеем ситуацию, когда у Трампа есть все рычаги и инструменты, чтобы заставить Россию начать реальные мирные переговоры, но отсутствует соответствующее желание.

Впрочем, в 2026 году качели должны наконец закончиться, поскольку в России физически уже не становится возможности продолжать войну. И поэтому все чаще звучат упоминания о "Корейском сценарии", но очевидно, что каждый понимает здесь что-то свое.

Политолог и основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко акцентирует внимание на многочисленные красные флажки и призывает не принимать на веру многочисленные инсайды и громкие заявления.

Дмитрий Корниенко Основатель аналитического сообщества Resurgam С гарантиями безопасности типа 5 статьи НАТО все сложно. Во-первых, нет никаких подтверждений реальных, что американцы на это согласятся, на самом деле (тем более, на уровне Конгресса, – 24 Канал).

Во-вторых, гарантии американцев могут быть на уровне гарантий россиян, как минимум, при администрации Трампа на данный момент.

И, в-третьих, большая вероятность, что эти гарантии, американцы хотят, чтобы предоставляли европейцы. А европейцы хотят, чтобы американцы хоть чем-то там участвовали, как минимум, гарантированием ядерного зонтика и авиационной составляющей. "Корейский сценарий" малореален, поскольку он не является равноправным. Пока на уровне инсайдов сообщается, что, например, демилитаризованная зона должна быть только в сторону Украины, а Кремль не должен отводить войска на аналогичную глубину со своей подконтрольной стороны. Это уже нереально.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что условный "Корейский сценарий" в итоге и будет взят за основу, но констатирует, что остается очень много неопределенностей.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития С точки зрения реального завершения войны, это единственный возможный вариант (Корейский сценарий и демилитаризованная зона, – 24 Канал). Все равно какая-то линия разграничения должна быть. Очевидно, что это не может быть линия разграничения в виде обычной границы, потому что Украина никогда юридически не признает наши временно оккупированные территории российскими. Поэтому это должна быть демилитаризованная зона. Главный вопрос на сегодняшний день, в каком она будет формате, кто ее будет патрулировать, контролировать, насколько большой она будет. Главная проблема для нас заключается в том, что эта зона будет проходить по территории Украины. То есть она не будет проходить по территории Российской Федерации. Это единственная проблема. А по всему остальному, я думаю, что у нас нет другого сценария. Его просто не надо называть "корейским", потому что он несет определенную негативную коннотацию. Это просто сценарий завершения большой войны с четкой демилитаризованной зоной.

Также эксперт напоминает, что, де-факто, частью реального "корейского сценария" была и смерть тогдашнего российского диктатора – Сталина, после которой, собственно, конфликт был заморожен. Поэтому в этом варианте возможны свои "черные лебеди" (Сталин умер на 75-м году жизни, Путину сейчас уже 73, – 24 Канал). И это дает Украине шанс.

Будут ли выборы и что еще за референдум?

Учитывая возможность шанса в виде черных лебедей активизировались не только разговоры о скором вступлении Украины в ЕС, но и вопрос выборов. Точнее – и выборов, и потенциального референдума по мирному соглашению.

Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Потому что люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимный. Нелегитимный референдум – это раскол государства внутри. Кроме того, что референдум – это, в принципе, вызов. Но референдум может быть объединяющим. Но под выстрелами кто пойдет на референдум? Я глубоко понимаю, сколько должно быть миллионов людей, чтобы был легитимным референдум. Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно – они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. Это просто неправильно, на мой взгляд. Много дискуссий об этом. Но на подконтрольной территории, где реально провести законный и честный референдум, голосование и процесс подготовки к референдуму – как, кстати, и к возможным выборам, о которых говорят партнеры – должны происходить в условиях безопасности. Если нет безопасности, под вопросом и легитимность. Мы все это объясняем нашим партнерам. На мой взгляд, что в варианте А – "стоим там, где стоим" – я не считаю, что нам нужен референдум. Потому что если мы "стоим там, где стоим" – мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно не достаточно,

– Владимир Зеленский 23 декабря объясняет позицию Украины относительно возможного референдума.

Сейчас украинское законодательство проведение выборов во время военного положения запрещает, но Верховная Рада и президент готовы пойти на уникальный шаг и заявляют о готовности принять соответствующие беспрецедентные изменения. Но для этого нужна остановка боевых действий, где США и Европа должны выступить гарантом безопасности, чего явно хотят избежать. Этим точно стремится воспользоваться Россия.

Путин на своей "прямой линии" цинично пообещал подумать над тем, чтобы не наносить удары вглубь Украины в день волеизъявления. Конечно, этого мало, а потому пока не понятно, насколько все реалистично.

Зато в Украине уже давно началась "политика" и возобновились открытые распри.

Социология упорно толкает бывшего главнокомандующего Сил обороны Украины, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного во второй тур президентских выборов. При этом до сих пор неизвестно, готов ли на это сам Залужный, а также – пойдет ли вообще на выборы его потенциальный визави во 2 туре – действующий президент Зеленский.

Он пока уверенно не говорил о своем желании пойти на второй срок. При этом вариант с условным Черчиллем, которого британцы не переизбрали после победы над Гитлером также не исключен. Это оставляет очень много вопросов, на которые пока не существует ответов.

Для власти 2025 год был непростым. Усталость общества от войны начала экстраполироваться на нее все активнее, а все новые и новые коррупционные скандалы только выступали катализатором.

Запрос общества на обновление попытались утолить косметическим ремонтом. Летом произошла перезагрузка Кабмина – его вместо ветерана правительства Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. При этом некоторые министерства и направления получили действительное усиление и улучшили свою эффективность. Но этот шаг запрос на изменения не закрыл все вопросы.

Осенью президент вынужден был уволить своего помощника и главного советника Андрея Ермака. Ермак ушел в отставку в результате громких разоблачений операции НАБУ под кодовым названием "Мидас" (которая якобы его прямо не задела), но скорее – от общей усталости от него, которая во второй половине года приобрела признаки передозировки.

Неочевидным следствием завершения "Эпохи Потужности" в украинской политике стала реинкарнация подзабытой бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель, которая агрессивно вылила на Ермака кучу грязи, дав тому шанс побыть кем-то вроде кардинала Ришелье – антигероя "Трех мушкетеров", к которому герои Дюма в следующих книгах уже ссылались как моральному авторитету. Кто прав – рассудит история или тот, кто монтирует новую серию пленок.

При этом НАБУ, которое летом власть с подачи, очевидно, Ермака пыталась лишить независимости, ныне ведет себя словно тот Netflix со второй частью финального сезона сериала Stranger Things, внезапно оборвав публикацию "пленок Миндича" на самом интересном месте. И это уже дает основания предполагать, что детективы таки не только борются с коррупцией, но и пытаются влиять на политику. Но все же будем надеяться, что это просто совпадение, потому что общество относительно антикоррупционной системы имеет большие планы.

Политиков и "политики" действительно стало слишком много. Ею в 2025 году стали заниматься буквально все – медийные военные и сами СМИ, коррупционеры и антикоррупционеры, дипломаты и блогеры. Что говорить, когда даже народные депутаты потребовали не быть, как говорил Геннадий Кернес, "кнопками", а устроили Зеленскому и Офису Президента "праздник непослушания", во время которого нашли собственную субъектность и сейчас уже открыто говорят о реинкарнации парламентско-президентской республики.

К счастью, худшего сценария, похоже, удалось избежать – мы имеем бюджет на 2026 год. Немного, а иногда и совсем не немного фантастический, с большим дефицитом и 200 000 гривен выплат для нардепов, но все равно четко зафиксирован на бумаге. Это очень важно для экономики и бизнеса.

За него не голосовали господа-депутаты из "Голоса" (за одним исключением), "ЕвроСолидарности" и БЮТ, но этот саботаж под прикрытием патриотических лозунгов прошел почти незаметно. Также мы не увидели ни "Черной рады", ни, прости господи, "правительства национального единства" (но в хорошо известном формате "ширки" 2006 года) во главе с реликтами предыдущих эпох.

Сейчас мы наблюдаем некий "разгул демократии". Насколько это возможно в военное время – предстоит выяснить в 2026 году. Но не будем забывать, что права несут и обязанности, а ключевые решения относительно потенциально не слишком позитивных условий будущего мира придется принимать именно в стенах парламента.

Кто может смотреть в завтрашний день?

Несмотря на все проблемы, в 2026 год Украина вступает с надеждой. Потому что какой бы страшной ни была война, она закончится. Как ни было бы трудно, но Украина не упадет, а значит – будет иметь шанс. Главное, что путь известен – это курс на вступление в ЕС. Это не произойдет 1 января 2027 года, как пишут американские колумнисты, но точно будет.

Дмитрий Корниенко Основатель аналитического сообщества Resurgam Вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года является нереальным. Это технически нереально, даже по юридическим моментам. Не говоря о подготовке к вступлению. Там не только Венгрия может быть против. Реалистичный сценарий вступления Украины – это расширение ЕС в 2030-х годах. ЕС это планирует (говорится о так называемом Пакете расширения с возможным вступлением в ЕС Молдовы, Албании, Черногории и Украины, – 24 Канал). И если мы запрыгнем в этот поезд, то где-то в 2030 – 2033 годах мы будем в ЕС. Но это не 2027-ый год.

Оценка ситуации Дмитрием Корниенко нашла подтверждение во время общения Владимира Зеленского с украинскими журналистами 23 декабря:

Украинская логика в том, что гарантии безопасности – а членство в Евросоюзе мы считаем именно гарантией безопасности – даже если вступают в силу с годом, двумя, тремя – это все равно обязательные гарантии безопасности. Если гарантии безопасности со стороны США, то они голосуются в Конгрессе и тогда вступают в силу. Если гарантии безопасности со стороны Коалиции желающих, то это момент подписания, а потом, наверное, ратификация парламентами тех стран, которым это нужно согласно их законодательству. Кто-то из Коалиции желающих дает военную помощь, кто-то не дает. Разная помощь и разная конституция у того или иного государства. То есть все это может вступать в силу последовательно. Членство в Евросоюзе – это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату – когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год – должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности.

Что касается упомянутой украинским лидером конкретики, то работа в этом направлении ведется. 4 ноября 2025 Еврокомиссия обнародовала отчет по реализации политики расширения, где с некоторыми нюансами признала успешность Украины на пути евроинтеграции и констатировала прогресс реформ за год, более того – он оценен выше, чем в два предыдущих года. Фактически ЕС простил Киеву попытку ликвидировать независимость антикоррупционных органов и послал четкий сигнал – мы хотим, чтобы вы стали частью ЕС.

По мнению Игоря Рейтеровича, за этим скрывается вполне прагматичный расчет, ведь Европе просто необходима сильная Украина. И здесь переплелись как безопасностные, так и банально чисто экономические моменты.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития У Европы не будет другого выбора (как активно инвестировать в восстановление Украины, – 24 Канал). Если, а точнее – когда война закончится и мы реально начнем говорить о восстановлении, перед европейцами этот вопрос встанет во всей красе и он им даже в некоторой степени будет выгоден. Это оживит экономику ЕС. Они же будут не просто давать деньги, они будут участвовать в восстановлении. Уже сейчас есть информация, что до четверти, возможно даже до трети всех возможных контрактов в Украине на будущее уже поделены. Уже приходят какие-то компании и говорят, что мы хотели бы принимать в этом участие и они пытаются забронировать за собой это место. Кстати, там значительная часть и турецких компаний. Но европейцы же в стороне стоять не будут. Я думаю, что часть средств, которые будут идти в Украину, а они будут идти, потому что Европе не нужна страна разрушенная на границе, которая еще интегрируется в Европу, и которая будет иметь экономические проблемы. Потому что это будет кризис в будущем для Европы в целом. Поэтому они будут сбрасываться и они используют это еще и для восстановления или для ускорения своей экономики. Я не знаю, как это назвать правильно, "план Маршалла" или не "План Маршалла", но деньги выделяться будут, и деньги эти будут немаленькие. В данном случае у них просто нет других вариантов. И они будут это делать и сейчас об этом говорят достаточно откровенно и цинично, вот как поляки, которые говорят, что польские компании должны участвовать в восстановлении Украины. Так что это так же будет касаться и других европейских стран.

23 декабря о Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что к проекту восстановления Украины очень хотят присоединиться США.

У нас проработанный с американской стороной документ по восстановлению и экономическому развитию, так называем этот документ: Дорожная карта процветания Украины, – и это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении. Собственно, содержание многих пунктов Плана устойчивости Украины заложены в этой дорожной карте, и когда мы говорим об устойчивости Украины – мы должны понимать не только то, что мы делаем сами, но и то, что готовы сделать партнеры вместе с нами. Сейчас у нас фактически появляется такое четкое понимание возможностей участия партнеров – как Соединенных Штатов, так и Европы и других партнеров,

– президент Украины о мотивации США.

Но надо понимать, что ЕС, США или кто-то еще не придет и не сделает все за нас. В 2026 перед всеми нами стоит немало вызовов.

Украине необходимо сохранить обороноспособность и силу, сформулировать четкое видение будущего мира и не перечубиться при согласовании этого плана.

Нам необходимо придумать, где взять деньги на Gripen и Rafale, PATRIOT и другие системы ПВО, финансирование на 800 000 войска и еще немало всего.

Нам необходимо разработать стратегию возвращения украинцев на Родину и восстановления ее самой. И это колоссальная задача. По состоянию на конец 2025 года, общая оценка потерь Украины от российской войны – 800 миллиардов долларов.

Должны провести выборы и не дать шанса пророссийским и антиевропейским силам на реванш. Все это снова потребует сверхусилий, но когда нам что-то легко давалось? Поэтому провожаем 2025-й и удваиваем усилия в 2026-м. Спасибо за внимание к этому вопросу (с).