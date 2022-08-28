Древние времена

Археология фиксирует на территории современного города и его окрестностей человеческие поселения еще со времен нового каменного века. До войны здесь велись активные раскопки, открывшие немало интересного о прошлом Северска. В разное время здесь жили сарматы, готы, гунны, авары, авары, аланы, булгары, славяне, хазары и половцы.

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После монгольского нашествия эти земли стали частью улуса Джучи, а впоследствии получили неформальное название "Дикое поле". В 16 веке здесь сошлись интересы московских царей, крымских ханов, запорожских казаков и дончан.

Зимовники

Первенство в колонизации принадлежало запорожцам, которые на берегах и долинах местных рек-притоков Северского Донца основали свои зимовники.

Зимовник – небольшой хутор на 2 – 3 семьи, где запорожцы вели собственное хозяйство (сначала – в свободное от военной службы время). Сначала это были временные промыслы. на зиму, когда не было походов и на Сечи оставался лишь небольшой залог. Впоследствии зимовники росли и стали важным экономическим и логистическим фактором жизни Запорожья. Фактически зимовники кормили Сечь и снабжали ее всем необходимым. Поселившиеся в зимовниках казаков стали называть сиднями или гнездюками, они проводили большую часть времени на своих дворах и привлекались к походам только в случае необходимости.

На момент ликвидации московскими царями Сечи во второй половине 18 века на украинских землях было около 4000 зимовников. они были заселены украинскими крестьянами или переселенцами из Московии (многие из них также были этническими украинцами, например, из Курщины, Стародубщины или Орла ). Так старые казацкие зимовники превратились в села, из которых вырастет большинство современных городов Донбасса.

Яма и другие

Будущий Северск начинался с зимовников в Шелковом Яру, который станет селом Черногоровка, и на Старом Млине на берегу местной реки Яма.

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Когда по приказу екатерины второй на земли Донбасса массово переселяли православных жителей Османской и Австрийской империй и возникла так называемая Славяносербия, Старый Млин стал собственностью сербского дворянина Райко Прерадовича, сменившего службу Габсбургам на службу другой немецкой династии Романовых, он получил от них генеральство, новое имя Радивон и новую фамилию Депрерадович, а еще кучу земель в Слободской Украине. Старый Млин в честь нового владельца стали называть Радивоновка, а впоследствии это название трансформировалось в более благозвучное – Родионовка.

Со временем на берегу реки Каменки возникает одноименное село. В 1881 году в нем откроют агрошколу, в ней учился выдающийся украинский поэт и писатель Владимир Сосюра (В Северске с 1971 года работает музей Сосюры, единственный ныне находящийся не на оккупированной россиянами территории).

Вот так вспоминает места своей юности сам Сосюра в простом по форме, однако богатом по содержанию стихотворении.

"Я станцію Яму

не можу забуть,

Хоч днів тих далеких

мені не вернуть...

Юнацьке кохання,

Посадки і мрії,

і все, що у серці

навік пламеніє.

Що сяє мені,

наче зорі з висот.

І все цокотить

доломітний завод"

В начале 20 века на берегу Ямы возникает одноименное рабочее поселение, где жили работники доломитового завода и железнодорожники. Официальная дата основания городка привязана именно к этому событию – 1913, когда начал работать местный доломитовый завод, упомянутый в стихотворении Сосюры.

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Все эти поселения впоследствии объединились под одним названием – Яма или Станция Яма, которая уже при советах стала райцентром, а с 1961 года получила официальный статус города. Кстати, Северск действительно будто лежит на дне большой ямы в низине реки, словно окруженный другими поселениями.

Доломит почти 100 лет (добыча с перерывами на войны длилась с 1913 по 2008 годы) кормил городок – добыча минерала, активно используемого в металлургии, строительстве, химической промышленности, являлась главной статьей доходов города.

Современность

Ямой Северск был до 1974 года. 2 августа 1973 было принято решение о переименовании в честь главной реки Донбасса. Северского Донца. Со следующего года город получил уже свое современное название.

Тогда в городе проживало 10 000 человек, на рубеже тысячелетий население Северска было почти 15 000 человек. Перепись 2001 года указала, что 76,7% горожан считают украинский язык родным.

В музее Владимира Сосюры в Северске, 2021-й год / Фото из фейсбука Юлии Дейнеги

"Лихие 90-е" и не менее лихие 2000-е не обошли стороной Северск. После закрытия доломитового завода и банкротства местной агрофирмы (совхоз "Ямский") город получил статус-приговор "депрессивного". Численность населения начала падать, а Северск стал безнадежно дотационным городом пенсионеров.

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С приходом на Донбасс "русского мира" тенденция ускорилась. Но теперь люди убегали не от безработицы, а просто спасали свою жизнь.

В 2014 году в Северске проживало 12 000 человек. С апреля по 10 июля 2014 года в Северске "хозяйничала" банда Алексея Мозгового "Призрак".

Боев за освобождение города от террористов в 2014 году как таковых не было – ВСУ и добробаты обустроили на подступах к Северску свои опорные пункты и частично блокировали россиян – те, чтобы избежать окружения, вынуждены были бежать ночью, правда, прихватили с собой одну из двух пожарных машин, которые были в Северске. Ее потом с большими приключениями все же вернули домой.

Российское вторжение 2022 года фактически уничтожило Северск Сейчас 70% города лежит в руинах, а большинство горожан покинули свою малую родину. А те, что до сих пор находятся в Северске, живут в подвалах, без воды, света и газа.

Это все ложь. Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. Северск – это Украина,

– начальник Северской городской военной администрации Алексей Воробьев опроверг 18 июля лживые сообщения российских пропагандистов о захвате Северска.

Враг несколько раз рапортовал о захватах и оккупациях Северска, но он и сейчас остается под контролем Украины.

Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута – смотрите видео: